Trudnica se zaglavila u kontejneru, intervenisali vatrogasci

Izvor:

Faktor.ba

11.12.2025

18:07

Foto: Pixabay

Pripadnici Javne vatrogasne jedinice Ivanić-Grad u Hrvatskoj imali su nesvakidašnju intervenciju, kada su iz kontejnera za tekstil izvukli jednu ženu.

Vatrogasci su saopštili da su odmah po preuzimanju smjene dobili dojavu da je žena upala u kontejner za tekstil.

Iako pri padu nije zadobila povrede, nije se mogla samostalno izvući.

- Pri izvlačenju ustanovili smo da je žena trudna i lagano je izvukli kroz otvor - navodi se u saopštenju vatrogasaca.

Na mjesto događaja pozvana je i Hitna medicinska pomoć kako bi obavila pregled i potvrdila da je stanje trudnice stabilno i da je sve u najboljem redu.

