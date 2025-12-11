Sofija se pomirila sa Terzom, pa mu postavila ultimatum!

Aktuelna učesnica "Elite", Sofija Janićijević, razgovarala je sa Drvetom mudrosti o svojim emocijama prema Borislavu Terziću Terzi, a potom je i priznala da neće biti s njim u emotivnoj vezi kako ne bi povredila svoje najbliže.

- Sofija, šta se događa sa tobom i Terzom? - upitalo je Drvo.

Drvence, iskreno sam razmišljala i dobro je što se vodim razumom. Shvatila sam da dalju granicu sa Terzom neću preći sem poljupca koji se desio i zbog mene i zbog moje porodice, a on ako me voli onda će me čekati dok ne izađemo - rekla je Sofija.

- Da li ćeš moći toliko dugo da iskontrolišeš svoje emocije? - upitalo je Drvo.

- Obzirom da sam mnogo povrijedila svoje najmilije, nije pitanje da li mogu već moram. Isto tako moram i zbog sebe jer me već jednom ostavio. Zbog svih njih moram da budem razumna, ali ja volim i imam jake emocije. To što volim mislim da ako je sve to pravo i iskreno, može da sačeka - rekla je Sofija.

Šta on kaže tebi na sve to? - upitalo je Drvo.

- Rekla sam mu jutros da ne bih nikad dozvolila sebi da povredim bliske ljude, ali on mi je ponudio da se skloni od mene jer ne može da bude blizu mene, a da ne bude sa mnom. Potrudićemo se oboje da bude kako sam sad rekla, a ako se skloni od mene mislim da će uraditi samo ako nije dovoljno iskren. Ukoliko izdržimo sve ovo, a ne budemo zajedno onda će mi dokazati da me zaista voli i da se kaje što me ostavio - rekla je Sofija.

- Mnogi su bili šokirani vašim suzama na žurki - reklo je Drvo.

- Mnogi su bili iznenađeni, pa i nas dvoje sami. Nisam vjerovala da može da dođe do ovoga, ali da li je to do prostora ili ne znam do čega je. Meni je on rekao da nikad neću biti s Milanom, ali meni nije ni bila namjera da budem s Milanom već sam bilježala od onog što osjećam. Poslije tog utorka se osjećam mnogo lakše, čistija mi je glava. On ukoliko mene stvarno voli onda će svih osam mjeseci stajati uz mene i dokazati mi neke stvari - rekla je Sofija.

Šta je za tebe sada dokaz njegove ljubavi? - upitalo je Drvo.

- Da bude uz mene i da me uvjeri da me ne bi ostavio ni zbog koga, a da naš odnos bude kao što je trenutan. Je l' mogu da dobijem pesmu: ''Sve je laž?'' - rekla je Sofija.

- Ukoliko imaš tajnu, može - reklo je Drvo.

- Htjela sam da kažem sve ovo, ali mi se nisi javio u utorak. Dušu sam ti otvorila sad - dodala je Sofija.

(telegraf)