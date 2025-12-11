Ako bacite opušak na ulicu u najčistijem gradu na svijetu, kazna je 200 evra

To ne iznenađuje one koji su posjetili taj azijski grad sa veoma efikasnim sistemom upravljanja otpadom, redovnim čišćenjem javnih površina, ali i strogim zakonima o održavanju čistoće i visokim kaznama za njihovo kršenje.

Ako bacite manji otpad na javnu površinu, poput opuška, platićete kaznu od 300 singapurskih dolara, odnosno oko 200 evra. I to je cijena samo za prvi prekršaj. Ako budete uhvaćeni u istom prekršaju, kazne se penju i na nekoliko hiljada evra.

Prvi ozbiljniji prekršaj

Za prvi ozbiljniji prekršaj bacanja većeg komada smeća možete dobiti kaznu do 1.000 singapurskih dolara ili 663 evra. Ista kazna čeka vas i ako budete uhvaćeni kako pljujete na javnoj površini ili hranite ptice.

Kod ponovljenih prekršilaca koristi se i taktika javnog sramoćenja, gd‌je ih prisiljavaju da čiste javne površine od smeća u jarko obojenim prslucima i na popularnim turističkim lokacijama.

Vlada koristi i savremenu tehnologiju kako bi održala čistoću grada, javni red i mir. U liftovima su, na primjer, postavljeni uređaji za detekciju urina. Ako se neko pokuša olakšati u liftu, vrata se automatski zaključavaju, a uređaj obavještava policiju da se neko nedolično ponaša.

Da je Singapur najčistiji grad na svijetu, potvrdila je i ovogodišnja studija američke firme Eagle Dumpster Rental, koja se bavi iznajmljivanjem kontejnera za otpad, uklanjanjem i prevozom otpada za stambene, komercijalne i građevinske projekte.

Analiza popularnih destinacija

Analizirali su najpopularnije turističke destinacije širom svijeta i njihove prakse upravljanja otpadom, percepciju čistoće javnih prostora i količinu otpada koja se stvara po glavi stanovnika. U analizi su koristili brojke iz baze podataka o kvalitetu života Numbeo, baze podataka o upravljanju otpadom Atlas D-Weste, kao i lokalne resurse specifične za svaki grad.

Ispostavilo se da je Singapur zaista najčistiji grad na svijetu i da proizvodi samo 321 kilogram smeća po glavi stanovnika.

Za poređenje, najprljaviji grad na svijetu u istoj studiji proglašen je Rim - glavni grad Italije proizvede oko 654 kilograma smeća po glavi stanovnika, prenosi N1.