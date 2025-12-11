Logo
Large banner

Ako bacite opušak na ulicu u najčistijem gradu na svijetu, kazna je 200 evra

Izvor:

Faktor.ba

11.12.2025

18:30

Komentari:

0
Ако баците опушак на улицу у најчистијем граду на свијету, казна је 200 евра

Singapur često nazivaju najčistijim gradom na svijetu.

To ne iznenađuje one koji su posjetili taj azijski grad sa veoma efikasnim sistemom upravljanja otpadom, redovnim čišćenjem javnih površina, ali i strogim zakonima o održavanju čistoće i visokim kaznama za njihovo kršenje.

Ako bacite manji otpad na javnu površinu, poput opuška, platićete kaznu od 300 singapurskih dolara, odnosno oko 200 evra. I to je cijena samo za prvi prekršaj. Ako budete uhvaćeni u istom prekršaju, kazne se penju i na nekoliko hiljada evra.

Prvi ozbiljniji prekršaj

Za prvi ozbiljniji prekršaj bacanja većeg komada smeća možete dobiti kaznu do 1.000 singapurskih dolara ili 663 evra. Ista kazna čeka vas i ako budete uhvaćeni kako pljujete na javnoj površini ili hranite ptice.

Kod ponovljenih prekršilaca koristi se i taktika javnog sramoćenja, gd‌je ih prisiljavaju da čiste javne površine od smeća u jarko obojenim prslucima i na popularnim turističkim lokacijama.

куцање у дрво

Zanimljivosti

Ritual koji je preživio generacije: Zašto kucamo u drvo i to tri puta

Vlada koristi i savremenu tehnologiju kako bi održala čistoću grada, javni red i mir. U liftovima su, na primjer, postavljeni uređaji za detekciju urina. Ako se neko pokuša olakšati u liftu, vrata se automatski zaključavaju, a uređaj obavještava policiju da se neko nedolično ponaša.

струја-сат

Društvo

Nove cijene struje su neminovne

Da je Singapur najčistiji grad na svijetu, potvrdila je i ovogodišnja studija američke firme Eagle Dumpster Rental, koja se bavi iznajmljivanjem kontejnera za otpad, uklanjanjem i prevozom otpada za stambene, komercijalne i građevinske projekte.

Analiza popularnih destinacija

Analizirali su najpopularnije turističke destinacije širom svijeta i njihove prakse upravljanja otpadom, percepciju čistoće javnih prostora i količinu otpada koja se stvara po glavi stanovnika. U analizi su koristili brojke iz baze podataka o kvalitetu života Numbeo, baze podataka o upravljanju otpadom Atlas D-Weste, kao i lokalne resurse specifične za svaki grad.

Ispostavilo se da je Singapur zaista najčistiji grad na svijetu i da proizvodi samo 321 kilogram smeća po glavi stanovnika.

vatrogasci

Region

Trudnica se zaglavila u kontejneru, intervenisali vatrogasci

Za poređenje, najprljaviji grad na svijetu u istoj studiji proglašen je Rim - glavni grad Italije proizvede oko 654 kilograma smeća po glavi stanovnika, prenosi N1.

Podijeli:

Tagovi:

opušak

Singapur

Kazna

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Авионска несрећа у Црној Гори: Пилот погинуо у паду једрилице

Region

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

3 h

0
Ухапшен пуцач из Обреновца: Сам се предао полицији, иза решетака и познати екстремиста

Srbija

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

3 h

0
Француска жандармерија у Републици Српској

Društvo

Francuska žandarmerija stigla u Banjaluku

3 h

0
Софија се помирила са Терзом, па му поставила ултиматум!

Scena

Sofija se pomirila sa Terzom, pa mu postavila ultimatum!

4 h

0

Više iz rubrike

Нове цијене струје су неминовне

Društvo

Nove cijene struje su neminovne

2 h

0
Француска жандармерија у Републици Српској

Društvo

Francuska žandarmerija stigla u Banjaluku

3 h

0
"Звијер са истока доноси снијег и пад температуре": Метеоролог открио какво вријеме ће бити до Нове године

Društvo

"Zvijer sa istoka donosi snijeg i pad temperature": Meteorolog otkrio kakvo vrijeme će biti do Nove godine

4 h

0
РТС издао званично саопштење: Долази до промјене, ево шта се дешава

Društvo

RTS izdao zvanično saopštenje: Dolazi do promjene, evo šta se dešava

4 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Kako izgleda bol u štitnoj žlijezdi i kada treba posetiti ljekara?

21

01

Fajnenšel tajms: Britanske banke protiv planova o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava

20

55

Ko se nalazi na vrhu globalne piramide bogatstva od 470 biliona dolara?

20

47

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20

19

Zaplijenjeno skoro 70.000 falsifikovanih limenki Red bula namijenjenog nama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner