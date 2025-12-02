Logo
Large banner

Pepić: Srpski mediji koji prenose Nasera Orića se rugaju svakoj srpskoj žrtvi

Izvor:

ATV

02.12.2025

07:06

Komentari:

0
Пепић: Српски медији који преносе Насера Орића се ругају свакој српској жртви

Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić, kritikovao je srpske medije koji su uzimali izjave Nasera Orića kao relevantnog sagovornika u odbrani pjevača Ace Lukasa.

"Svi "srpski" mediji kojima je Naser Orić relevantan sagovornik u odbrani lika i djela Ace Lukasa, istovremeno izvrgavajući ruglu Dodika i sve one koji su reagovali časno i rodoljubivo, rugaju se svakoj srpskoj žrtvi u Kravici i širom Podrinja i Birča", naveo je Pepić na Iksu.

Na društvenim mrežama je nedavno objavljena fotografija na kojoj je srpski pjevač Aca Lukas u provodu sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženim za brojne zločine nad Srbima.

Podijeli:

Tagovi:

Naser Orić

Siniša Pepić

Aca Lukas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

Republika Srpska

Dodik o Orićevoj izjavi: Kad mogu da ubijaju, mogu i da lažu

1 d

19
Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

Društvo

Otkazan koncert Ace Lukasa na Jahorini!

1 d

4
Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

Scena

Objavljen video: Aca Lukas i Naser Orić uživaju dok Šerif Konjević pjeva

1 d

3
Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

Društvo

Stevandić o slici Lukasa i Orića: "Iz našeg društva se ispisao onaj..."

1 d

6

Više iz rubrike

Колико ће грађане коштати празнична гозба?

Društvo

Koliko će građane koštati praznična gozba?

17 h

0
Објављена дугорочна прогноза за зиму: Ево какве нас температуре очекују

Društvo

Objavljena dugoročna prognoza za zimu: Evo kakve nas temperature očekuju

19 h

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Društvo

Narednih dana proljećne temperature, a onda stiže prava zima

21 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Sutra u Srpskoj oblačno, a susnježica i snijeg u ovim predjelima

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

29

Dodik: Nakon sramnog skandiranja u Skenderiji nameće se pitanje kako su to doživjeli Srbi angažovani u KS BiH

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

15

19

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

15

18

Bitno: Vjera i duhovnost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner