Pepić: Srpski mediji koji prenose Nasera Orića se rugaju svakoj srpskoj žrtvi

Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić, kritikovao je srpske medije koji su uzimali izjave Nasera Orića kao relevantnog sagovornika u odbrani pjevača Ace Lukasa.

"Svi "srpski" mediji kojima je Naser Orić relevantan sagovornik u odbrani lika i djela Ace Lukasa, istovremeno izvrgavajući ruglu Dodika i sve one koji su reagovali časno i rodoljubivo, rugaju se svakoj srpskoj žrtvi u Kravici i širom Podrinja i Birča", naveo je Pepić na Iksu.

Svi “srpski” mediji kojima je Naser Orić relevantan sagovornik u odbrani lika i djela Ace Lukasa, istovremeno izvrgavajući ruglu Dodika i sve one koji su reagovali časno i rodoljubivo, rugaju se svakoj srpskoj žrtvi u Kravici i širom Podrinja i Birča. — Siniša Pepić (@sinisa_pepic) December 1, 2025

Na društvenim mrežama je nedavno objavljena fotografija na kojoj je srpski pjevač Aca Lukas u provodu sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženim za brojne zločine nad Srbima.