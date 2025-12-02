Pepić: Srpski mediji koji prenose Nasera Orića se rugaju svakoj srpskoj žrtvi

Izvor:
Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić, kritikovao je srpske medije koji su uzimali izjave Nasera Orića kao relevantnog sagovornika u odbrani pjevača Ace Lukasa.
"Svi "srpski" mediji kojima je Naser Orić relevantan sagovornik u odbrani lika i djela Ace Lukasa, istovremeno izvrgavajući ruglu Dodika i sve one koji su reagovali časno i rodoljubivo, rugaju se svakoj srpskoj žrtvi u Kravici i širom Podrinja i Birča", naveo je Pepić na Iksu.
Svi “srpski” mediji kojima je Naser Orić relevantan sagovornik u odbrani lika i djela Ace Lukasa, istovremeno izvrgavajući ruglu Dodika i sve one koji su reagovali časno i rodoljubivo, rugaju se svakoj srpskoj žrtvi u Kravici i širom Podrinja i Birča.— Siniša Pepić (@sinisa_pepic) December 1, 2025
Na društvenim mrežama je nedavno objavljena fotografija na kojoj je srpski pjevač Aca Lukas u provodu sa Naserom Orićem, bivšim komandantom muslimanskih snaga u Srebrenici, optuženim za brojne zločine nad Srbima.
