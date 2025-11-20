Zaplijenjeno 42 tone „lažnog“ paradajz-pirea

Italijanska granična policija saopštila je da je zaplijenila više od 42 tone paradajz-pirea lažno označenog kao „proizvodeno u Italiji“, koji je u zemlju ušao preko Bugarske.

Italijanski policajci zaplijenili su paradajz sos u dvije odvojene operacije nakon što su zaustavili dva kamiona koja su dolazila iz Bugarske tokom provjera u luci Brindizi na jugoistoku, saopštila je policija.

Ekonomija Kina vodeći trgovinski partner Njemačke

Nije jasno da li paradajz pure potiče iz Bugarske ili iz neke druge zemlje.

Zaplijenjene pošiljke bile su namijenjene dvije italijanske kompanije poznate po proizvodima od paradajza. Nisu otkrivena imena kompanija.

U saopštenju policije navodi se da bi navodna prevara generisala stotine hiljada evra nezakonite dobiti i predstavljala potencijalni rizik po javno zdravlje, „s obzirom na to da se prisustvo zagađivača zabranjenih zakonima EU ne može isključiti“.

Banja Luka Obilježeno 107 godina od ulaska srpske vojske u Banjaluku

„Potrošači bi pomislili da kupuju proizvod iz Italije, ali ko zna šta bi jeli“, rekao je za Rojters pukovnik Emilio Fiora, komandant specijalne finansijske policijske jedinice u Brindiziju.

Jedan od vodećih svjetskih proizvođača paradajz-sosa, Italija je u prošlosti bila umješana u kontroverzu oko pogrešnog označavanja paradajz-pirea uvezenog iz Kine.