Da li je sve spremno za izbore u Republici Srpskoj?

Birališta na prijevremenim izborima u RS biće otvorena za nešto manje od 60 časova. Kratko vrijeme pripreme, skraćena i nikada tiša predizborna kampanja i četiri stranačka i dva nezavisna kandidata obilježiće prve prijevremene izbore u istoriji Srpske nametnute tuđom odlukom.

Pravo glasa ima milion 264 hiljade 364 birača upisanih u birački spisak U Republici Srpskoj. Iz Centralne izborne komisije BiH, u skraćenom roku i uz manje probleme u vezi sa javnim nabavkama, poručuju da su sve stigli kako bi izbori protekli u redu.

"Sve je spremno. Danas završavamo sa transportom izbornog materijala. Imenovali smo sve predsjednike Biračkih odbora i zamjenike opštinske i gradske izborne komisije imenovale su članove biračkih odbora i njihove zamjenike", ističe predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovana Kalaba.

Dvadeset hiljada 269 birača ima pravo glasa putem pošte i 258 birača u diplomatsko konzularnim predstavništvima u Beogradu, Minhenu, Berlinu i Beču. U Austriji je sve spremno za glasanje, potvrđuje za ATV šef Predstavništva Republike Srpske u ovoj zemlji. Navodi da državljani Srpske koji žive u Austriji prate situaciju i da su spremni da obave svoju građansku dužnost.

"Uzimajući u obzir da je rok bio kratak i neko miješanje informacijama da li će se održati ili neće , ali u svakom slučaju jedino biračko mjesto koje će biti otvoreno je u Ambasadi BiH u Beču. Svi koji su glasali na izborima 2024. u Austriji dobili su pismo da glasaju poštom, a ostali koji su glasali u Ambasadi imaće priliku da glasaju tamo, da ostvare svoje biračko pravo", izjavio je šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović.

Nakon nedoumica i dovođenja u pitanje održavanja izbora, kristalno je jasno da će ih biti. Užurbano se radi i u Gradskim i opštinskim izbornim komisijama. Poslove privode kraju.

"U Banjaluci je registrovano 192 276 birača koji će glasati na 254 redovna mjesta na kojima će raditi 260 odbora. Razlika je što se neka biračka mjesta cijepaju zbog obimnosti biračkog spiska. Radiće 25 mobilnih timova koji će obići 870 birača. Putem pošte ima pravo glasa 703 birača. Ako se neko od registrovanih putem pošte zatekne u Banjaluci moći će da glasa na biračkom mjestu koje je pridruženo redovnom biračkom mjestu Centar I", rekao je predsjednik Gradske izborne komisije Banjaluka Dubravko Malinić.

U Bijeljini, gdje je zbog neisplaćenih dugovanja gradska izborna komisija bojkotovala rad, legle su pare pa su se prihvatili posla. U tom gradu na spisku je 111 hiljada 679 birača raspoređenih na 183 biračka mjesta. Spremno je i sedam mobilnih timova za 246 lica prijavljenih za glasanje. Kampanja, koje kao da nije ni bilo, bez velikih obećanja kandidata i po svemu sudeći nezainteresovanosti i neupućenosti građana, ali i neobjavljivanje uputstava o načinu glasanja za birače, direktno bi mogla uticati i na izlaznost.

"Nije toliko posvećena pažnja biračima kao na prethodnim izborima. Tako da nisam sigurna kakav će odziv biti. Sve se svodilo na rad političkih subjekata na terenu. Objave o načinu glasanja lokacijama i bilo čemu drugom, koliko sam mogla primijetiti, nije bilo u medijima", kazala je predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina Dijana Savić Božić.

Bili upućeni ili ne, ili zainteresovani ili ne, za prijevremene izbore u RS, u subotu će gradskim i opštinskim izbornim komisijama biti podijeljen izborni materijal. Birališta će biti otvorena u nedjelju u 7 časova, a zatvorena isti dan u 19 časova. Obavještenja biračima nisu kao ranijih godina, ali ono što se ne mijenja je izborna ćutnja koja počinje 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta.