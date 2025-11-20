Stevandić: Srpska nikada jača nego danas

Nenad Stevandić poručio je na završnoj predizbornoj tribini SNSD-a u Banjaluci da ni sankcije, ni potjernice, ni prijetnje nisu mogle slomiti Srbe, ističući da je Republika Srpska ostala slobodna i nepokorna.

Stevandić je takođe naglasio značaj jedinstva i solidarnosti u teškim vremenima.

"Od 1991. godine bio sam na svakom velikom skupu gdje su Srbi pobijedili, na svakom zajedničkom dogovoru gdje nismo dali da nas prevare, ponize, ili da izgubimo svoju moć, koja je danas, 20. novembra 2025. godine, najveća. Prije godinu dana sve je izgledalo drugačije. Svi smo bili pod sankcijama. Ko god nije htio da izda, dobio je sankcije. Raspisali su potjernice da nas pohapse i utamniče", rekao je Stevandić.

On je dodao da je sigurnost građana uvijek bila prioritet.

"Siniša Karan nas je čuvao kao ministar policije i hvala mu. Nikome nije falila dlaka sa glave, ni nama, ni bilo kom građaninu Republike Srpske."

Poručio je da će Republika Srpska nastaviti da gradi svoju snagu i slobodu, ističući da prošlost uči i opominje, ali ne može pokolebati odlučnost naroda.