Nova drama u RK Borac: Kuvalja odbija da napusti predsjedničku funkciju

Nakon što su delegati klupske skupštine izglasali smjenu Vladimira Kuvalje i na predsjedničku funkciju ustoličili Darka Savića stiže novi zaplet.

RK Borac danas se oglasio saopštenjem u kojem se navodi da Vladimir Kuvalja odbija da preda dužnost, klupske pečate i platne kartice, ali i ključeve od prostorija.

“U cilju tačnog informisanja javnosti i straha od zloupotrebe imena i pečata Rukometnog kluba Borac, obraćamo vam se saopštenjem.

Na skupštini kluba održanoj 17.11. u konferencijskoj sali SC Borik, prethodna uprava na čelu sa gospodinom Kuvaljom razriješena je dužnosti te imenovana nova na čelu sa gospodinom Savićem.

Time je istog trenutka dužnost prethodnog predsjednika UO prestala, a dužnost novog počela.

Dana 18.11. u 11.41 časova dopisom elektronske pošte novoizabrani predsjednik UO gospodin Darko Savić obavijestio je prethodnog predsjednika UO gospodina Vladimira Kuvalju o terminu primopredaje klupskih pečata, šifara, platnih kartica i ključeva klupskih prostorija. Zakazani termin je narednog dana 19.11. u 15 časova. Imenovana je komisija za primopredaju koju čine dva člana UO i dva člana skupštine.

Bivši predsjednik insistirao je da mu se pismeno dostave zapisnici i odluke skupštine po kojima je on razriješen dužnosti, te odbio izvršiti primopredaju u prvobitno dogovorenom terminu.

Nakon što su potpisani zapisnici i odluke najvišeg tijela kluba – Skupštine istom dostavljeni od strane predsjednika skupštine, zakazana je nova primopredaja. Termin je četvrtak 20.11. u 15 časova. Ovaj put onako kako je prethodnik tražio.

Nakon zakazane primopredaje, Kuvalja se sjetio novog zahtjeva i tražio da se od računovodstva dostave bruto bilansi za tromjesečni period. Koliki nonsens takav zahtjev predstavlja govori to da se isti prave za period 1.1. do 31.12. te da ih je nelogično praviti za tromjesečni period njegovog upravljanja.

Predsjednik skupštine Miloš Grujić je putem elektronske pošte jasno i nedvosmisleno dao do znanja da bruto bilansi ne odlažu primopredaju i da će se nepostojanje istih konstatovati kroz zapisnik. Naglasio je da svako dalje odlaganje primopredaje predstavlja opstrukciju primopredaje i zloupotrebu položaja. Sve u cilju očuvanja ugleda kluba, te straha od lažnog predstavljanja. Pečat i zvanični podaci se i dalje nalaze kod prethodnika Vladimira Kuvalje.

Sav ovaj period mi, navijači našeg Borca, trudili smo se da budemo dostojanstveni i da idejama preporodimo naš klub. Naše ideje su naišle na odobravanje članova skupštine, te su ga isti legitimno sklonili sa čela kluba i podržali našu ideju transparentnog, gradskog i modernog kluba. Očigledno ovako više ne ide. Informacije koje smo u prvom saopštenju iznijeli u javnost samo su vrh ledenog brijega o situaciji u klubu. Naše želje su da se ime kluba više ne provlači kroz medije u negativnom kontekstu, ali očigledno da strukture koje žele da privatizuju klub ne misle isto.

Danas je usljed otuđenja pečata i lažnog predstavljanja pozvana i policija. Takođe, naš pravni tim radi na prijavi protiv Vladimira Kuvalje.

Mi smo za naš klub spremni da idemo do kraja, vjerujemo da do toga neće doći. Pozivamo institucije Republike Srpske da zaštite interes Velikana i ne dozvole dalje odlaganje neizbježnog.

Borac protiv svih!” , navodi se u saopštenju RK Borac