Australija uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Izvor:

Tanjug

20.11.2025

18:14

Аустралија уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година
Foto: Unsplash

Australijskim tinejdžerima mlađeg uzrasta biće zatvoreni nalozi na Instagramu, Fejsbuku i Tredsu, kao i još nekim mrežama, prije nego što u toj zemlji bude uvedena zabrana društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina, prenosi danas BBC.

Kompanija Meta, koja je vlasnik ove tri mreže, saopštila je da je počela da obavještava korisnike starosti od 13 do 15 godina putem imejla i poruka da će im nalozi biti deaktivirani počev od 4. decembra.

РК Борац

Ostali sportovi

Nova drama u RK Borac: Kuvalja odbija da napusti predsjedničku funkciju

Zabrana društvenih mreža za mlađe od 16 godina stupiće na snagu 10. decembra, a odnosi se na platforme kao što su TikTok, JuTjub, Iks i Redit.

Premijer Entoni Albaneze kazao je da je cilj ove zabrane da se "djeci dozvoli da budu djeca"

Meta i druge kompanije protive se ovoj mjeri, ali su navele da će je poštovati.

Australijsko regulatorno tijelo za internet procjenjuje da u toj zemlji ima 150.000 mlađih tinejdžera korisnika Fejsbuka, kao i 350.000 njih na Instagramu, starosti od 13 do 15 godina.

vatrogasci

Srbija

Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

Platforme koje ne budu preduzele korake da blokiraju naloge mlađima od 16 godina mogle bi da budu kažnjene iznosom do 50 miliona australijskih dolara (oko 28 miliona evra), navodi BBC.

Komesarka za bezbjednost na internetu, Džuli Inmen Grant, kazala je da je cilj zabrane da zaštiti tinejdžere od "pritisaka i rizika kojima mogu da budu izloženi dok su ulogovani na društvenim mrežama".

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Ova tri znaka ulaze u zlatni period života: Novac će ''padati sa neba''

Provjera starosti korisnika biće uvedena u Australiji kao obavezna mjera za naloge koji koriste čet opciju počev od decembra, kao i na Novom Zelandu i u Holandiji, dok će za ostatak svijeta važiti od januara, prenio je BBC.

