Mask: Za 20 godina većina ljudi neće morati da radi, posao će biti opcija

20.11.2025

14:05

Маск: За 20 година већина људи неће морати да ради, посао ће бити опција
Tehnološki milijarder Ilon Mask izjavio je da će vještačka inteligencija i humanoidna robotika dramatično preoblikovati globalno društvo, predviđajući budućnost u kojoj će siromaštvo biti eliminisano, a rad postati opcionalan.

Vještačka inteligencija i humanoidni roboti zapravo će eliminisati siromaštvo, rekao je Ilion Mask na Američko-saudijskom investicionom forumu u Vašingtonu.

Mask, koji vodi kompanije uključujući proizvođača električnih automobila Teslu, proizvođača raketa SpejsIks i AI startap xAI, rekao je da bi društvo trebalo da se pripremi za strukturne promjene kako tehnologija napreduje.

Predvidio je da će „dugoročno“, što je definisao kao 10 do 20 godina, tradicionalni rad postati nepotreban za većinu ljudi. Moje predviđanje je da će rad biti opcionalan – rekao je, prenosi Blic.

''Biće to poput bavljenja sportom ili igranja video-igara… možete otići u prodavnicu i kupiti povrće ili ga možete uzgajati u svom dvorištu. Mnogo je teže, ali neki ljudi to i dalje rade jer vole da uzgajaju povrće. Takav će biti posao – opcionalan“.

Ilon Mask

Vještačka inteligencija

