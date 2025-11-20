Naučnici uradili nešto nevjerovatno: Pazite se

Jedno od najaktuelnijih usmjerenja razvoja vještačke inteligencije jeste usavršavanje njene sposobnosti analize podataka i fotografija pomoću hibridnih pristupa, spajanjem matematičkih metoda sa neuronskim.

U ovom domenu ruski naučnici, matematičari i kibernetičari, uspjeli su nešto gotovo nemoguće - da alat sa vještačkom inteligencijom istreniraju da prepoznaje čovjeka isključivo na osnovu izgleda dužice oka, i to čak i prilikom postojanja "ometača".

Ruskom AI softveru ništa ne smeta da identifikuje ljude na osnovu dužice oka

"Programsko rješenje je testirano na fotografijama likova i dužica oka koje smo posjedovali u testnoj bazi, a rezultat testiranja pokazao je izuzetnu preciznost identifikovanja i upoređivanja ključnih elemenata fotografija. Pritom, metoda se pokazala pouzdanom čak i kod fotografija na kojima je dio dužice oka prekriven kapkom, trepavicama ili pramenom kose", istakli su sa ponosom ruski naučnici Moskovskog državnog univerziteta "Lomonosov", a prenijela ruska novinska agencija TASS.

Ovaj alat sa vještačkom inteligencijom umnogome može koristiti stručnjacima iz različitih oblasti.

"Najviše koristi mogli bi imati koji se bave bezbjednošću, budući da se ovaj AI program može koristiti i u biometrijskoj identifikaciji", pojasnila je za pres centar Univerziteta "Lomonosov" docent katedre matematičke fizike, Jelena Paveljeva. Kada će ovaj softver sa vještačkom inteligencijom početi da se koristi u praksi ruski naučnici nisu otkrili.

Vještačka inteligencija može da prepozna bolesti oka samo na osnovu slike

Uspjehe u korišćenju vještačke inteligencije u istraživanju oka postigli su i britanski stručnjaci: njima je pošlo za rukom da AI nauči kako da procjeni kojim je pacijentima sa (keratokonusom) oboljelom rožnjačom neophodno hitno liječenje, a kojima ne.

Algoritam vještačke inteligencije je, koristeći samo slike i podatke iz prve posjete, mogao tačno da predvidi da li će se stanje pacijenta pogoršati ili ostati stabilno, odnosno da li je potrebna intervencija - algoritam je mogao uspješno da kategorizuje do 90 odsto pacijenata.

(b92)