Logo
Large banner

Naučnici uradili nešto nevjerovatno: Pazite se

Izvor:

B92

20.11.2025

11:55

Komentari:

0
Научници урадили нешто невјероватно: Пазите се
Foto: pexels/Victor Freitasb

Jedno od najaktuelnijih usmjerenja razvoja vještačke inteligencije jeste usavršavanje njene sposobnosti analize podataka i fotografija pomoću hibridnih pristupa, spajanjem matematičkih metoda sa neuronskim.

U ovom domenu ruski naučnici, matematičari i kibernetičari, uspjeli su nešto gotovo nemoguće - da alat sa vještačkom inteligencijom istreniraju da prepoznaje čovjeka isključivo na osnovu izgleda dužice oka, i to čak i prilikom postojanja "ometača".

Ruskom AI softveru ništa ne smeta da identifikuje ljude na osnovu dužice oka

"Programsko rješenje je testirano na fotografijama likova i dužica oka koje smo posjedovali u testnoj bazi, a rezultat testiranja pokazao je izuzetnu preciznost identifikovanja i upoređivanja ključnih elemenata fotografija. Pritom, metoda se pokazala pouzdanom čak i kod fotografija na kojima je dio dužice oka prekriven kapkom, trepavicama ili pramenom kose", istakli su sa ponosom ruski naučnici Moskovskog državnog univerziteta "Lomonosov", a prenijela ruska novinska agencija TASS.

Напитак чај шоља

Savjeti

Redovna konzumacija ovog čaja može ublažiti nadutost

Ovaj alat sa vještačkom inteligencijom umnogome može koristiti stručnjacima iz različitih oblasti.

"Najviše koristi mogli bi imati koji se bave bezbjednošću, budući da se ovaj AI program može koristiti i u biometrijskoj identifikaciji", pojasnila je za pres centar Univerziteta "Lomonosov" docent katedre matematičke fizike, Jelena Paveljeva. Kada će ovaj softver sa vještačkom inteligencijom početi da se koristi u praksi ruski naučnici nisu otkrili.

Vještačka inteligencija može da prepozna bolesti oka samo na osnovu slike

Uspjehe u korišćenju vještačke inteligencije u istraživanju oka postigli su i britanski stručnjaci: njima je pošlo za rukom da AI nauči kako da procjeni kojim je pacijentima sa (keratokonusom) oboljelom rožnjačom neophodno hitno liječenje, a kojima ne.

Algoritam vještačke inteligencije je, koristeći samo slike i podatke iz prve posjete, mogao tačno da predvidi da li će se stanje pacijenta pogoršati ili ostati stabilno, odnosno da li je potrebna intervencija - algoritam je mogao uspješno da kategorizuje do 90 odsto pacijenata.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Oko

tehnologija

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

Republika Srpska

Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

4 h

4
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!

Republika Srpska

Lažni plakati, falsifikovan materijal, snimci: Najprljavija izborna kampanja u Srpskoj? Dosad!

4 h

1
Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Republika Srpska

Dodik: Dan kada se znalo da je snaga srpskog naroda neupitna i nepokolebljiva

4 h

0
Чај шоља напитак чајник сто

Savjeti

Redovna konzumacija ovog čaja može ublažiti nadutost

4 h

0

Više iz rubrike

Огласио се директор Cloudflare-a: ''Није у питању сајбер напад, извињавам се у име свог тима''

Nauka i tehnologija

Oglasio se direktor Cloudflare-a: ''Nije u pitanju sajber napad, izvinjavam se u ime svog tima''

6 h

0
Гугл лансирао Џемини 3: ''Најинтелигентнији модел до сада“

Nauka i tehnologija

Gugl lansirao Džemini 3: ''Najinteligentniji model do sada“

8 h

0
Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

Nauka i tehnologija

Oprez! Širi se nova WhatsApp prevara

21 h

0
Vocap telefon

Nauka i tehnologija

WhatsApp otkrio brojeve telefona 3,5 milijardi ljudi

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

15

40

Tri horoskopska znaka koja ne znaju šted‌jeti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner