Dijete (2) ostavili da umre u tetkinoj kući: Jezivi detalji optužnice protiv roditelja

31.12.2025

11:04

beba
Foto: Pixabay

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv J.J. i S.R., oboje iz Pančeva, jer su ostavili dvogodišnje dijete u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbjeđivanja adekvatne medicinske pomoći, zbog čega je djevojčica A.J. preminula.

Njima se na teret stavlja krivično djelo kršenje porodičnih obaveza.

"Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su 5. oktobra 2024. godine u Podgorici, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza, ostavili svoje maloljetno dijete A.J. (rođenu 19. oktobra 2022. godine u Podgorici) u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbjeđivanja adekvatne medicinske pomoći, usljed čega je nastupila smrt djeteta", saopšteno je iz ODT-a.

Prema navodima optužnice, trogodišnja djevojčica je tog dana, u stanju teškog stepena pothranjenosti i bolesti, ostavljena kod sestre oca, u njenoj porodičnoj kući, gdje je i preminula u noći između 5. i 6. oktobra 2024. godine, u ranim jutarnjim časovima.

(Telegraf.rs)

