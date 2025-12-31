Optužnica protiv Mirsada Šestića za ratne zločine na području Žepča

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv bivšeg komandanta takozvane Armije BiH Mirsada Šestića koja ga tereti da je 1993. godine naredio napad na mjesto Kiseljak u opštini Žepče u kojem je ubijeno više civila, među kojima je bilo i djece.

Optužnica ga tereti za krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz Krivičnog zakona BiH.

Šestić je optužen da je u svojstvu komandanta 2. bataljona 303. brdske brigade takozvane Armije BiH 16. avgusta 1993. godine naredio pripadnicima svoje brigade napad na mjesto Kiseljak u opštini Žepče prilikom kojeg su pripadnici tzv. Armije BiH ubili šest civila uglavnom starije životne dobi, među kojima dvije žene i djevojčicu od 13 godina, te ranili tri žene hrvatske nacionalnosti.

Nakon toga optuženi je naredio zarobljavanje civila i formiranje "živog štita" u kojem je bilo oko 20 civila, među kojima i maloljetnici, kao i djeca mlađa od pet godina i beba od nekoliko mjeseci.

Oni su, koristeći civile kao štit, pucali prema pripadnicima HVO-a, i tom prilikom je jedan civil poginuo, a dvoje je ranjeno.

Optuženi se tereti i za zarobljavanje, zlostavljanje i nanošenje tjelesnih povreda licu koje je obavljalo poslove novinara.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.