Optužnica protiv Mirsada Šestića za ratne zločine na području Žepča

Izvor:
SRNA
31.12.2025
10:01
Komentari:0
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv bivšeg komandanta takozvane Armije BiH Mirsada Šestića koja ga tereti da je 1993. godine naredio napad na mjesto Kiseljak u opštini Žepče u kojem je ubijeno više civila, među kojima je bilo i djece.
Optužnica ga tereti za krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz Krivičnog zakona BiH.
Šestić je optužen da je u svojstvu komandanta 2. bataljona 303. brdske brigade takozvane Armije BiH 16. avgusta 1993. godine naredio pripadnicima svoje brigade napad na mjesto Kiseljak u opštini Žepče prilikom kojeg su pripadnici tzv. Armije BiH ubili šest civila uglavnom starije životne dobi, među kojima dvije žene i djevojčicu od 13 godina, te ranili tri žene hrvatske nacionalnosti.
Nakon toga optuženi je naredio zarobljavanje civila i formiranje "živog štita" u kojem je bilo oko 20 civila, među kojima i maloljetnici, kao i djeca mlađa od pet godina i beba od nekoliko mjeseci.
Oni su, koristeći civile kao štit, pucali prema pripadnicima HVO-a, i tom prilikom je jedan civil poginuo, a dvoje je ranjeno.
Optuženi se tereti i za zarobljavanje, zlostavljanje i nanošenje tjelesnih povreda licu koje je obavljalo poslove novinara.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.
Hronika
1 d1
Republika Srpska
1 d18
BiH
1 sedm0
Gradovi i opštine
2 sedm0
Hronika
2 h0
Hronika
14 h1
Hronika
14 h0
Hronika
16 h0
Najnovije
Najčitanije
11
45
11
41
11
41
11
32
11
18
Trenutno na programu