Uhvaćen na djelu: Banjalučanin uhapšen na parkingu tržnog centra

Banjalučanin D.G. uhapšen je juče zbog sumnje da je na parkingu tržnog centra provalio u više vozila.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su juče 30. decembra lišili slobode lice D.G. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Teška krađa“ i „Teška krađa“ a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske", navode iz PU Banjaluka.

On je naime osumnjičen da je provalio u jedno vozilo i ukrao stvari, a uhvaćen je dok je prilikom pokušaja provale u drugo auto.



"Policijski službenici su navedeno lice lišili slobode oko 19,25 časova prilikom izvršenja krivičnog djela na parking prostoru tržnog centra u Banjaluci. Kod navedenog lica pronađen je i oduzet elektronski uređaj namijenjen za blokadu signala između ključa i računara putničkog vozila tzv. „Jammer“, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela", navode iz PU Banjaluka.

Kako saznajemo, ovo lice je već hapšeno u julu zbog istog krivičnog djela, a tada je bio osumnjičen da je iz vozila ukrao oko 20.000 KM.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.