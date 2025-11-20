Logo
U nastavku akcije "Gora" oduzeto deset vozila

20.11.2025

17:37

У наставку акције "Гора" одузето десет возила

U nastavku operativne akcije "Gora", usmjerene na krivična djela krijumčarenje migranata, pretreseno je više lokacija i privremeno oduzeto deset motornih vozila, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Akcija "Gora" realizovana je 18. i 19. novembra pod nadzorom Tužilaštva BiH i po naredbama Suda BiH.

ураган мелиса

Svijet

Vjetar tokom uragana Melisa dostigao rekordnu jačinu

U akciji je uhapšeno deset državljana BiH čiji su inicijali J.S. /22/, Z.Đ. /37/, S.M. /38/, S.O. /23/, Ž.E. /55/, P.Š. /55/, P.B. /46/, R.M. /59/, G.M. /49/ i B.K. /34/, kao i tri strana državljana afroazijskog porijekla, koja su predata na dalje postupanje nadležnim organima.

Službenici Granične policije BiH, uz asistenciju Službe za poslove sa strancima BiH, nakon tromjesečnih operativnih aktivnosti izvršili su pretres stambenih i drugih objekata te pokretnih stvari osumnjičenih lica.

Aktivnosti su provedene na području Zvornika i Sarajeva, s ciljem dokumentovanja krivičnih djela organizovanja grupe za krijumčarenje migranata i krijumčarenja ljudi.

Полиција Црна Гора

Region

Šverc cigareta oštetio Crnu Goru za više od 75 miliona evra

Tokom istrage prikupljen je značajan broj dokaza koji potvrđuju da su osumnjičeni, koristeći taksi djelatnost kao paravan, organizovali i realizovali nezakonito prevođenje migranata iz Srbije u BiH radi sticanja protupravne imovinske koristi.

Procjenjuje se da je kriminalna grupa tokom tri mjeseca prokrijumčarila najmanje 500 migranata, ostvarivši protupravnu korist od najmanje 50.000 KM.

