Logo
Large banner

Operska pjevačica stradala u požaru

Izvor:

Telegraf

20.11.2025

16:49

Komentari:

0
Оперска пјевачица страдала у пожару
Foto: Pixabay

U velikom požaru koji je danas oko 13 časova izbio u porodičnoj kući na Voždovcu, tragično je nastradala Miladinka Ivanović (71), čije su beživotno tijelo vatrogasci pronašli tokom pretrage objekta, saznaje "Telegraf.rs"

Nezvanično, u pitanju je operska pjevačica.

Пас

Savjeti

Šta je snježni nos i ima li lijeka ovoj pojavi?

Požar je izbio u prizemnoj kući na adresi Pavla Ivančevića 2, u opštini Voždovac.

Na gašenju požara učestvovalo je 10 vatrogasaca.

- Utvrđeno je da gori soba površine oko 30 m2, koja je bila kompletno u plamenu, sa probijanjem vatre i na krov objekta, čija je ukupna površina oko 100 m2. Tokom gašenja požara, ustanovljeno je da vatra zahvatila tri prostorije koje su bile izuzetno zatrpane smećem i šutom, što je otežavalo intervenciju i pretragu. Nakon detaljne pretrage u jednoj od prostorija ispunjenih otpadom, vatrogasci su pronašli beživotno tijelo ženske osobe. Kasnije je utvrđeno da je riječ o Miladinki Ivanović - kaže izvor portala ''Telegraf.rs'' iz istrage.

хладноћа

Zdravlje

Ako imate slabu cirkulaciju, ove namirnice vas mogu spasiti hladnoće

U trenutku izvještavanja, vatrogasna intervencija je bila u fazi dogašivanja i raščišćavanja terena, dok će uzrok izbijanja požara biti utvrđen nakon uviđaja nadležnih službi.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Voždovac

pronađeno tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Канибал пуштен на условну слободу: Убио човјека сјекиром и појео дијелове његовог мозга

Svijet

Kanibal pušten na uslovnu slobodu: Ubio čovjeka sjekirom i pojeo dijelove njegovog mozga

3 h

0
Поплаве у Улцињу

Region

Zbog poplava u Ulcinju zatvorene pojedine ulice, voda prodrla u kuće

3 h

0
Авион се срушио у Ирској

Svijet

Avion se srušio u Irskoj

3 h

0
Полицајац осуђен за убиство

Srbija

Policajac osuđen za ubistvo

3 h

0

Više iz rubrike

Напад на полицајца испред Палате Републике

Hronika

Drama pred Palatom Republike: Muškarac gušio policajca!

3 h

6
Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

Hronika

Pijana majka nasrnula nožem na sina (24)

4 h

0
Мушкарцу упали у стан са ножем и пластичним пиштољем, па га опљачкали

Hronika

Muškarcu upali u stan sa nožem i plastičnim pištoljem, pa ga opljačkali

5 h

0
Траје потрага за разбојницима из Калесије: Опасни су и спремни на све!

Hronika

Traje potraga za razbojnicima iz Kalesije: Opasni su i spremni na sve!

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

07

Naprskajte ovaj sprej po tepihu i za čas će zasijati kao nov

19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner