Operska pjevačica stradala u požaru

U velikom požaru koji je danas oko 13 časova izbio u porodičnoj kući na Voždovcu, tragično je nastradala Miladinka Ivanović (71), čije su beživotno tijelo vatrogasci pronašli tokom pretrage objekta, saznaje "Telegraf.rs"

Nezvanično, u pitanju je operska pjevačica.

Požar je izbio u prizemnoj kući na adresi Pavla Ivančevića 2, u opštini Voždovac.

Na gašenju požara učestvovalo je 10 vatrogasaca.

- Utvrđeno je da gori soba površine oko 30 m2, koja je bila kompletno u plamenu, sa probijanjem vatre i na krov objekta, čija je ukupna površina oko 100 m2. Tokom gašenja požara, ustanovljeno je da vatra zahvatila tri prostorije koje su bile izuzetno zatrpane smećem i šutom, što je otežavalo intervenciju i pretragu. Nakon detaljne pretrage u jednoj od prostorija ispunjenih otpadom, vatrogasci su pronašli beživotno tijelo ženske osobe. Kasnije je utvrđeno da je riječ o Miladinki Ivanović - kaže izvor portala ''Telegraf.rs'' iz istrage.

U trenutku izvještavanja, vatrogasna intervencija je bila u fazi dogašivanja i raščišćavanja terena, dok će uzrok izbijanja požara biti utvrđen nakon uviđaja nadležnih službi.