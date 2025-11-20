Logo
Saša Matić otkrio zašto je odbio da bude član žirija ''Zvezda Granda''

20.11.2025

17:11

Saša Matić
Pjevač Saša Matić osvrnuo se na aktuelna muzička takmičenja i otkrio da li je razmišljao o tome da se oproba u ulozi mentora.

-Jesam, ali za sada nemam vremena. Mene je i pokojni Saša Popović zvao da budem član žirija u “Zvezdama Granda”, a zvali su me i ove godine. Ja prosto nisam prihvatio zbog svojih obaveza, jer ja, ako se nečega prihvatim – volim da ispunim do kraja i budem revnosan i tačan. Obzirom na to da mi vrijeme to ne dozvoljava trenutno, tako i nisam prihvatio – rekao je Saša.

Pjevač je takođe progovorio i o nastupima, pa se dotakao i honorara.

– Znate šta, ja taj materijalni dio prepuštam mom timu i menadžmentu, da se ja ne bih bavio. Ja na sceni dam ono što treba – rekao je Saša Matić za 24sedam.

