Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

Toma je umjetnik koji je život pretvarao u stihove, a emocije u pjesme koje i danas dotiču dušu, više od trideset godina nakon njegove smrti.

Na današnji dan, 20. novembra, rođen je jedan od najposebnijih glasova narodne muzike – Toma Zdravković. Ove godine obilježava se 87 godina od njegovog rođenja, a njegova muzika i dalje živi u srcima ljudi širom regiona.

Toma je bio umjetnik koji je život pretočio u stihove, a emocije u pjesme koje i danas izazivaju snažne osjećaje. Mnoge od njegovih najvećih pjesama nastale su iz stvarnih događaja i odnosa, posebno onih sa ženama koje je volio. Tako su nastali hitovi poput „Buketa belih ruža“, „Danke“ ili „Za Ljiljanu“.

U nastavku pročitajte kojim je ženama Toma posvetio svoje najveće pjesme:

''Za Ljiljanu“

Ovu pjesmu posvetio je glumici Ljiljani Blagojević. Upoznali su se 1982. godine na snimanju serije Doktorka na selu. Mnogo godina kasnije, Ljiljanina kćerka Kalina Kovačević otkrila je da je legendarna pjesma nastala upravo zbog njene majke.

''Sve što osta od života, ja bi’ dao za Ljiljanu. Ne pjevajte pjesme njene, ne dirajte staru ranu...“, stihovi su jedne od Tominih najtužnijih balada.

''Danka“

Iako joj je posvetio pjesmu, Danka mu nikada nije uzvratila ljubav. Riječ je o poznatoj voditeljici Danki Novović, koja isprva uopće nije bila oduševljena pjesmom. Jedna anegdota kaže da joj je Toma poklonio sto karanfila, a ona ih je – sva ljuta – podijelila prijateljicama. Kasnije je priznala da je Toma u nju bio iskreno zaljubljen, te da je pjesma nastala iz te emocije. Prepričala je i jedan doček Nove godine kada je Toma pjevao baš tu pjesmu; tada mu je prišla i zagrlila ga, što ga je beskrajno obradovalo.

Scena Njoj je Toma Zdravković posvetio "Za Ljiljanu": Nauku i bijeli mantil zamijenila glumom

''Nado, Nado“

Toma se ženio četiri puta, ali samo jednoj supruzi posvetio je pjesmu – svojoj trećoj ženi, Nadi Radanović. Upoznali su se 1972. u Budvi, i ubrzo vjenčali. Ipak, ni taj brak nije potrajao. Nakon razvoda, Toma je pao u duboku tugu; deset dana je samo pio i nije izlazio iz kuće. Iz tog bola nastala je pjesma „Nado, Nado“.

''Buket belih ruža“

Jedna od najemotivnijih Tominih pjesama nastala je zbog njegove prve ljubavi Slavice, koju je upoznao u Tuzli. Ljubav ih je spojila na prvi pogled, ali je bila burna, a Toma je iz njenog dnevnika saznao da ga je varala. Ipak, najteže je podnio vijest o njenoj smrti – preminula je od teške bolesti u ranim dvadesetim. Tada je napisao „Buket belih ruža“.

Scena Isplivala zaboravljena urnebesna anegdota o Tomi Zdravkoviću

''Jelena“

Ova pjesma nastala je nakon svađe Tomina brata Novice sa suprugom Jelenom. Novica je tada došao u kafanu kod Tome. Poslije razgovora i mnogo pića, Toma je na salveti napisao pjesmu „Jelena“, posvećenu bratovoj ženi.

''Šta će mi život bez tebe dragi“

Nedugo nakon što se iz sela preselio u Beograd, Toma je upoznao Silvanu Armenulić, koja mu je ponudila posao i pomogla mu da započne karijeru. Najveći Silvanin hit napisao je upravo Toma. Silvana je tragično poginula 1976. godine, sa samo 37 godina. Ostala je Tomina najveća neuzvraćena ljubav, prenosi Avaz.