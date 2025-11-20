Logo
Jelena Rozga obnovila vezu sa 11 godina mlađim, sinom poznatog muzičkog producenta

20.11.2025

12:22

Јелена Розга обновила везу са 11 година млађим, сином познатог музичког продуцента

Hrvatska pjevačica Jelena Rozga prije više od godinu dana obnovila je ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim Ivanom Huljićem, sinom poznatog hrvatskog muzičara Tončija Huljića.

Kako su mnogi pisali na mrežama da je razlika od 11 godina gotovo neprimjetna među njima, a Jelena je otkrila da je jedna od stvari koja je zaslužna za to da izgleda kao djevojčica, izbjegavanje alkohola.

''Moji problemi sa štitnom žlijezdom ne daju ni da se ugojim ni pola kilograma, ali na to utiču i genetika i to što živim pored mora. Štitna žlijezda me ponekad baš zeza, ali generalno se dobro osjećam. Ne dam se ja, samo osmijeh na lice i pozitiva'', rekla je Rozga, pa je dodala:

Jelena Rozga

Gradovi i opštine

Jelena Rozga će pjevati za doček Nove godine u Sarajevu

– Volim mediteransku hranu, laganiju ishranu, koja sadrži dosta voća, povrća i ribe. Zimi obožavam da jedem pečeno kestenje. Mnogo spavam, nikada ne pijem alkohol – ne znam kakvog je ukusa vino i ostala alkoholna pića.

Dodaje da najčešće pije vodu, te da je prije nekoliko godina izbacila i gazirane sokove, kako kaže prvenstveno zbog srca i štitne žlijezde, prenosi Blic.

