Minić: Podsjećam odgovorne da ne iznenadi snijeg u novembru

20.11.2025

16:55

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je odgovorne za zimsko održavanje puteva, s na to da su najavljene padavine, da snijeg ne iznenadi u novembru.

- Imamo najavu padavina, pa još jednom podsjećam sve u lancu odgovornih da nas ne iznenadi snijeg u novembru. Da ne bude umorili smo se ili nismo znali - objavio je Minić na Iksu.

Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od večeras su najavili zahlađenje, pad temperature i snijeg. Jače padavine sutra se očekuju u većini krajeva, koje će prema kraju dana preći u snijeg. Najviše snijega biće na zapadu, od pet do 15 centimetara, na planinama i više od 30 centimetara.

Najmanje snježnih padavina očekuje se u Hercegovini, Semberiji i Posavini.

