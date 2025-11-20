Minić: Podsjećam odgovorne da ne iznenadi snijeg u novembru

20.11.2025
16:55
Komentari:2
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić pozvao je odgovorne za zimsko održavanje puteva, s na to da su najavljene padavine, da snijeg ne iznenadi u novembru.
- Imamo najavu padavina, pa još jednom podsjećam sve u lancu odgovornih da nas ne iznenadi snijeg u novembru. Da ne bude umorili smo se ili nismo znali - objavio je Minić na Iksu.
Hronika
Oglasio se MUP Srpske o napadu na policajca
Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od večeras su najavili zahlađenje, pad temperature i snijeg. Jače padavine sutra se očekuju u većini krajeva, koje će prema kraju dana preći u snijeg. Najviše snijega biće na zapadu, od pet do 15 centimetara, na planinama i više od 30 centimetara.
Najmanje snježnih padavina očekuje se u Hercegovini, Semberiji i Posavini.
Imamo najavu padavina, pa još jednom podsjećam sve u lancu odgovornih - da nas ne iznenadi snijeg u novembru. Da ne bude, umorili smo se, ili nismo znali.— Savo Minić (@minic_savo) November 20, 2025
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
20
07
19
56
19
46
19
45
19
41
Trenutno na programu