Ako imate slabu cirkulaciju, ove namirnice vas mogu spasiti hladnoće

Hladne noge mogu biti posljedica slabijeg protoka krvi, nedostatka fizičke aktivnosti, pa čak i određenih zdravstvenih stanja. Zato se nameće ključno pitanje: kako se izboriti sa slabom cirkulacijom i stalno hladnim nogama?

Slojevito oblačenje, topli napici, vunena odjeća, udobna nepropusna obuća, kape, šalovi, rukavice, ne pomažu?

Pređite na biljna rješenja!

Bijeli luk

Podstiče cirkulaciju, a najbolje ga je jesti sirovog, ali možete ga dodavati i salatama, čorbama, pečenjima, ribi…

Ljute papričice

Odličan štit protiv prehlada, a podižu i temperaturu. U Italiji i Kini posebno ih koriste za bolju cirkulaciju. U nekim hladnijim oblastima ljudi u cipele i čarape ubacuju malo mljevene ljute papričice da bi se oslobodili osjećaja hladnih nogu. Najbolje je da, kao oni, pospete malo mljevene kajenske papričice po nogama i obučete tople pamučne čarape, pa tek onda čizme.

Cimet

Cimet dobro djeluje protiv zgrušavanja krvi i zato je odličan za bolju cirkulaciju. Uvrstite ga u tople napitke, ali i u keksiće i jutarnje pahuljice.

Đumbir

Najbolji “grijač” među čajevima je svakako đumbir. Možete napraviti i kupku, tako što prvo sipate kašiku mljevenog đumbira (ili 200 gr sjeckanog svježeg đumbira) u 2 litre vode i stavite na šporet da prokuva. Skinite sa šporeta, pa ostavite poklopljeno 15 minuta, pa procijedite i dodajte u kadu sa toplom vodom. Čaj je, takođe, odličan “grijač”, a možete ga kombinovati sa limunom za bolji ukus.

Cirkulacija loša, a noge ledene – to nije samo prolazna neprijatnost, već znak da tijelo traži pažnju. Ako slojevito oblačenje, topli napici i vunena odjeća ne pomažu, priroda nudi moćna rješenja. Bijeli luk, ljute papričice, cimet i đumbir nisu samo začini, već pravi saveznici u borbi protiv slabog protoka krvi i osjećaja hladnoće. Njihova sposobnost da podstaknu cirkulaciju, zagriju organizam i ojačaju otpornost čini ih jednostavnim, a djelotvornim izborom.

Uvrstite ih u svakodnevnu ishranu ili male rituale i primjetićete da hladne noge postaju prošlost. Briga o cirkulaciji znači briga o vitalnosti cijelog tijela – a biljni “grijači” su najprirodniji način da se ta ravnoteža povrati.