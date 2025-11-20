Logo
Large banner

Ako imate slabu cirkulaciju, ove namirnice vas mogu spasiti hladnoće

Izvor:

Krstarica

20.11.2025

16:39

Komentari:

0
Ако имате слабу циркулацију, ове намирнице вас могу спасити хладноће
Foto: Pixabay

Hladne noge mogu biti posljedica slabijeg protoka krvi, nedostatka fizičke aktivnosti, pa čak i određenih zdravstvenih stanja. Zato se nameće ključno pitanje: kako se izboriti sa slabom cirkulacijom i stalno hladnim nogama?

Slojevito oblačenje, topli napici, vunena odjeća, udobna nepropusna obuća, kape, šalovi, rukavice, ne pomažu?

Pređite na biljna rješenja!

Затвор

Svijet

Kanibal pušten na uslovnu slobodu: Ubio čovjeka sjekirom i pojeo dijelove njegovog mozga

Bijeli luk

Podstiče cirkulaciju, a najbolje ga je jesti sirovog, ali možete ga dodavati i salatama, čorbama, pečenjima, ribi…

Ljute papričice

Odličan štit protiv prehlada, a podižu i temperaturu. U Italiji i Kini posebno ih koriste za bolju cirkulaciju. U nekim hladnijim oblastima ljudi u cipele i čarape ubacuju malo mljevene ljute papričice da bi se oslobodili osjećaja hladnih nogu. Najbolje je da, kao oni, pospete malo mljevene kajenske papričice po nogama i obučete tople pamučne čarape, pa tek onda čizme.

Cimet

Cimet dobro djeluje protiv zgrušavanja krvi i zato je odličan za bolju cirkulaciju. Uvrstite ga u tople napitke, ali i u keksiće i jutarnje pahuljice.

Улцињ-Поплаве-20112025

Region

Zbog poplava u Ulcinju zatvorene pojedine ulice, voda prodrla u kuće

Đumbir

Najbolji “grijač” među čajevima je svakako đumbir. Možete napraviti i kupku, tako što prvo sipate kašiku mljevenog đumbira (ili 200 gr sjeckanog svježeg đumbira) u 2 litre vode i stavite na šporet da prokuva. Skinite sa šporeta, pa ostavite poklopljeno 15 minuta, pa procijedite i dodajte u kadu sa toplom vodom. Čaj je, takođe, odličan “grijač”, a možete ga kombinovati sa limunom za bolji ukus.

Cirkulacija loša, a noge ledene – to nije samo prolazna neprijatnost, već znak da tijelo traži pažnju. Ako slojevito oblačenje, topli napici i vunena odjeća ne pomažu, priroda nudi moćna rješenja. Bijeli luk, ljute papričice, cimet i đumbir nisu samo začini, već pravi saveznici u borbi protiv slabog protoka krvi i osjećaja hladnoće. Njihova sposobnost da podstaknu cirkulaciju, zagriju organizam i ojačaju otpornost čini ih jednostavnim, a djelotvornim izborom.

Авион

Svijet

Avion se srušio u Irskoj

Uvrstite ih u svakodnevnu ishranu ili male rituale i primjetićete da hladne noge postaju prošlost. Briga o cirkulaciji znači briga o vitalnosti cijelog tijela – a biljni “grijači” su najprirodniji način da se ta ravnoteža povrati.

Podijeli:

Tag:

cirkulacija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полицајац осуђен за убиство

Srbija

Policajac osuđen za ubistvo

3 h

0
У појединим дијеловима Србије проглашена ванредна ситуација због поплава

Srbija

U pojedinim dijelovima Srbije proglašena vanredna situacija zbog poplava

3 h

0
Размјена иницијатива и искустава унаприједиће рад МУП-а Српске и Русије

Republika Srpska

Razmjena inicijativa i iskustava unaprijediće rad MUP-a Srpske i Rusije

3 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Budimpešta to neće dozvoliti

3 h

0

Više iz rubrike

Нови тест крви могао би предвидјети појаву болести 10 година унапријед

Zdravlje

Novi test krvi mogao bi predvidjeti pojavu bolesti 10 godina unaprijed

6 h

0
Натпросјечна употреба антибиотика у БиХ

Zdravlje

Natprosječna upotreba antibiotika u BiH

1 d

0
Уведите ових осам навика и побољшајте здравље цријева

Zdravlje

Uvedite ovih osam navika i poboljšajte zdravlje crijeva

1 d

0
СЗО објавио како ће до средине 2026. године укинути 2.000 радних мјеста

Zdravlje

SZO objavio kako će do sredine 2026. godine ukinuti 2.000 radnih mjesta

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

19

33

Ramo Isak savjetuje građane Srpske: Ne podržavajte Karana, on je drugi Dodik

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner