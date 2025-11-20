Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

Izvor:
Telegraf
20.11.2025
18:01
Komentari:0
U beogradskom naselju Pinosava, u podnožju Avale, večeras je buknuo veliki požar koji je uznemirio stanovnike ovog dijela grada. Prema prvim i još nezvaničnim informacijama, jedna starija osoba je izgubila život, a moguće je da na terenu ima i drugih povrijeđenih, što nadležni za sada ne potvrđuju.
Ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke brigade nalaze se na licu mjesta već oko dva sata i intenzivno rade na lokalizaciji požara i provjeri da li u objektu ima još osoba. Zbog intervencije, Ulica Nova 4 je potpuno blokirana, a građanima je savjetovano da izbjegavaju prolazak ovim dijelom Pinosave.
Uzrok požara za sada nije poznat.
