Veliki požar u podnožju Avale, sumnja se da ima mrtvih

U beogradskom naselju Pinosava, u podnožju Avale, večeras je buknuo veliki požar koji je uznemirio stanovnike ovog dijela grada. Prema prvim i još nezvaničnim informacijama, jedna starija osoba je izgubila život, a moguće je da na terenu ima i drugih povrijeđenih, što nadležni za sada ne potvrđuju.