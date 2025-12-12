Vijeće naroda Srpske o vetu Bošnjaka na drugi rebalans

12.12.2025
07:05
Komentari:1
Vijeće naroda Republike Srpske održaće danas sjednicu o vetu Bošnjaka na drugi rebalans budžeta za ovu godinu.
Na sjednici bi trebalo da bude razmotrena Odluka o prijevremenom stupanju na snagu Odluke o usvajanju drugog rebalansa budžeta, na koju su Bošnjaci pokrenuli proces zaštite vitalnog nacionalnog interesa.
Podsjetimo, poslanici Narodne skupštine usvojili su 26. novembra drugi rebalans budžeta za ovu godinu od 6,75 milijardi KM.
