Suđenje ubici Kirka: Odbrana traži dodatno ograničenje medija

Dvadestdvogodišnji Tajler Robinson, optužen za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, pojavio se u četvrtak, 11. decembra, pred sudom u Juti, dok njegovi advokati insistiraju na daljem ograničavanju pristupa medija u ovom slučaju.

Optuženi je u sudnicu uveden u lisicama na rukama i nogama, odjeven u košulju, kravatu i pantalone. Porodica mu je sjedila u prvom redu sudnice.

Sudija u američkoj saveznoj državi Juti Toni Graf razmatra zahtjev odbrane, koja upozorava da intenzivno medijsko interesovanje može ugroziti Robinsonovo pravo na pravično suđenje, naspram javnog interesa da bude upoznata sa detaljima postupka, navodi CBS Njuz.

Sudija je rekao da će saslušati obje strane iza zatvorenih vrata, a zatim ponovo otvoriti sudnicu za javnost nakon toga, prenosi Tanjug.

Robinson se tereti za teško ubistvo u vezi sa pucnjavom 10. septembra na kampusu Univerziteta u Jut, a tužilaštvo najavljuje da će tražiti smrtnu kaznu.

Sudija Graf je već donio određene mjere radi zaštite pretpostavke nevinosti, navodeći da je slučaj izazvao "izuzetnu" pažnju javnosti.

Odbrana tvrdi da je medijski odjek toliko širok da je stigao i do Bijele kuće, ukazujući na izjave američkog predsjednika Donalda Trampa date ubrzo nakon hapšenja, dok se udovica Kirka, Erika Kirk zalaže za potpunu transparentnost.

Robinson se suočava sa optužbama za teško ubistvo, krivično djelo iskorišćavanja vatrenog oružja koje je nanelo teške tjelesne povrede, ometanje pravde, dvije tačke optužnice za manipulisanje svjedocima i počinjenje nasilnog krivičnog djela u prisustvu djeteta.