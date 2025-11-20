Logo
Veće penzije od januara

Izvor:

ATV

20.11.2025

19:08

Веће пензије од јануара
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske čini sve da poboljša uslove za penzionere, da očuva socijalni status. Upravo zbog toga ove godine penzije su u dva navrata povećavane,a nastaviće se i u narednoj godini, kaže Milorad Dodik predsjednik SNSD-a.

"Svake godine u januaru usklađujemo penzije sa plata, inflacijom potrošačkom korpom, i u januaru će biti usklađena penzija sa 6,25 posto 01,43 REZ 03,33 pokušavamo da uspijemo da u decembru osiguramo isplatu decembarske penzije a krajem decembarske isplatimo i decembarsku pred praznike nova godina i božić pravoslavni", izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Iz republičkog Udruženja penzionera poručuju da je saradnja sa Vladom Srpske dobra i da im omogućava da provode aktivnosti širom Republike Srpske.

"Penzije se redovno servisiraju od 2016 svakog prvog januara usklađuju u skladu sa rastom potrošačkih cijena i prosječne plate a i vanredno smo ih usklađivali", rekao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.

Vlada i Kabinet predsjednika omogućili su program banjske rehabilitacije penzionera koje je ove godine iskoristio oko 4.500 penzionera, a plan je da naredne godine 6.000 penzionera jednom sedmično besplatno koristi banje u Srpskoj.

