Amidžić: Neškoviću i Vukoviću nije bilo u interesu usvajanje budžeta

Izvor:

SRNA

20.11.2025

18:48

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić istakao je da delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimiru Neškoviću i Nenadu Vukoviću nije bilo u interesu usvajanje budžeta koji je omogućio da zaposleni u institucijama BiH dobiju ono što su zaradili jer je Nešković izašao iz sale tokom glasanja, a Vuković nije glasao.

"Ne mogu da vjerujem šta se danas dešavalo na sjednici. Bilo je unaprijed dogovoreno da će se danas raspravljati o samo jednoj tački dnevnog reda, a to je budžet institucija BiH i bez ikakve najave i uputstva o tome da se ova sjednica opterećuje nekim drugim pitanjima koja su sporna", rekao je Amdžić novinarima.

On je naglasio da se tokom sjednice došlo u situaciju da su pojedinci učinili upravo sprotno onom što je dogovoreno, te da su Nešković i Vuković na današnje zasjedanje došli sa namjerom da prekrajaju dnevni red kako budžet ne bi bio usvojen.

Amidžić je naveo da su bile različite opstrukcije u Predstavničkom domu i da su ovi delegati učinili sve da sjednicu opterete određenim tačkama koje su sporne i otvorene i to kada je u pitanju redoslijed.

"Ne samo to. Nešković je otišao kada je vidio da mu nije prošla ideja o kojoj je govorio, dok je Vuković, za koga kažu da je delegat iz kinder jajeta, a ja bih rekao mućak iz kinder jajeta, glasao protiv hitne procedure i nije glasao za budžet institucija", naglasio je Amidžić.

Kad je riječ o budžetu, Amidžić je izrazio zadovoljstvo zbog jednokratne naknade za zaposlene.

"Ta naknada nije nikakva pomoć. To je ono što su ovi ljudi već zaradili i to je ono što im pripada", pojasnio je ministar finansija i trezora.

Prema Amidžićevim riječima, izgleda da je bio problem to što su unutar Ministarstva finansija i trezora predložili prvi da sav višak sredstava bude upućen onima čija su to sredstva, a to su radnici.

Amidžić je napomenuo ista jednokratna naknada biti i u budžetu za 2026. godinu kako bi obeštetili radnike i njima vratili ono što im pripada.

Srđan Amidžić

