Špirić: Poražene snage koje su Srpsku htjele da drže kao krivca za neusvajanje budžeta

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić izjavio je da su usvajanjem budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu danas poražene antidržavne i snage koje su htjele Republiku Srpsku da drže kao krivca za neusvajanje ovog dokumenta.

"Svi koji su pokušavali da budžet pretvore u politički oružje, da bi ga navodno blokirala Republika Srpska, danas su poraženi", naglasio je Špirić.

On je naveo da je glas političkog Sarajeva bio da sve treba da stane, uključujući Plan rasta, Reformsku agendu i usvajanje budžeta, kako bi se Briselu poslala poruka da se sa Miloradom Dodikom i Republikom Srpskom ne može naprijed.

"I te snage su danas poražene. One su i u Predstavničkom i u Domu naroda glasale protiv budžeta i to je njihovo pravo. Ovo je demokratija i mi se ne ljutimo, ali se borimo", istakao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.

Prema njegovim riječima, na današnjoj sjednici urađen je dobar posao usvajanjem ustavnog, zakonitog i sprovodivog budžeta koji je i uravnotežen.

"Nije riječ o idealnom budžetu, o budžetu kojem se ne mogu staviti primjedbe, ali najbolji budžet je onaj koji je usvojen", rekao je Špirić novinarima nakon sjednice Doma naroda.

On je dodao da je usvajanjem budžeta za ovu godinu data mogućnost Fiskalnom savjetu da dogovori budžetski okvir za narednu godinu kako bi Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara moglo kreirati budžet za 2026.

Govoreći o pokretanju vitalnog naiconalnog interesa o tri odluke koje su dodate na dnevni red današnje sjednice, a odnose se na imenovanje delegata Nenada Vukovića u nekoliko parlamentarnih grupa i komisija, Špirić je rekao da su tri delegata Kluba srpskog naroda koji dolaze iz SNSD-a pokrenuli to pitanje, a da je dalje stvar procedure.

On je dodao da neće da prejudicira ishod zasjedanja Komisije Doma naroda koja o tome treba da odluči.

"Možda se postigne dogovor u Komisiji i to bi bilo najbolje, a možda se ne postigne pa predsjedavajući to proslijedi Ustavnom sudu", zaključio je Špirić.