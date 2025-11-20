Цвијановић: Српска бира Синишу Карана!

Извор:
20.11.2025
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић поручила је на завршној предизборној трибини СНСД-а у Бањалуци да Српска 23. новембра бира Синишу Карана за предсједника Републике.
"Ово се зове велика побједа Републике Српске", поручила је Цвијановићева.
Цвијановић је подсјетила на неколико ствари које је научила од предсједника Милорада Додика.
"Неколико ствари које сам, наравно, међу многима које сам научила од предсједника Додика је кад смо улазили у велике политичке битке та да је он рекао да је нама важније шта мисли један човјек у Калиновику или било гдје у Републици Српској од свих амбасадора овог свијета и свих оних који не воле Републику Српску на овом свијету", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да је то била политика СНСД-а.
"Друга ствар коју је рекао: 'Ми смо генерација политичара која мора заокружити процесе да би Српска била слободна мирна и стабилна. Да бисмо то урадили, морамо да трајемо'. И ми смо као СНСД трајали све ове године трајали управо да бисмо водили и проводили такву политику и долазили до таквих циља", истакла је Цвијановићева.
Она је додала да је трећа важна ствар била та да се мора знати ко је способан да изврши који задатак.
"Тако је и овај пут Синиша Каран добио велики задатак да буде предсједник Републике Српске, да одбрани вољу народа ону коју је народ показао прије три године када је изабрао Милорада Додика и ову коју ће показати 23. новембра побјеђујући поново за Републику Српску побјеђујући заједно са свима нама", рекла је Цвијановићева и додала:
"Ја вам се захваљујем за све ове године, али сам сигурна да због тих година које нису биле лаке и биле тешке, оне нису биле лаке долазе године које ће бити љепше и боље за Републику Српску зато што смо ми снага која заокружује процесе о којима је причао Милорад Додик".
Цвијановић је додала да ће ово бити велика побједа СНСД-а.
