Завршна трибина СНСД-а у Бањалуци

Извор:

АТВ

20.11.2025

17:10

Коментари:

3
Фото: АТВ

У дворани Борик у Бањалуци, одржана је завршна предизборна трибина СНСД-а.

Централна трибина СНСД-а

Ове изборе нико није тражио, они су наметнути, јер су грађани Републике Српске прије три године изабрали свог предсједника, али је важно да грађани 23. новембра изађу на изборе и дају подршку људима у које имају повјерење, а то је Синиша Каран, кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, поручено је са завршне конвенције у Бањалуци.


Подршку СНСД-у изразио је велики број грађана Републике Српске који се окупили вечерас у дворани Борик.

Пријевремени избори 2025

završna tribina

Коментари (3)
