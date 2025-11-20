Завршна трибина СНСД-а у Бањалуци

Извор:
АТВ
20.11.2025
17:10
Коментари:3
У дворани Борик у Бањалуци, одржана је завршна предизборна трибина СНСД-а.
Ове изборе нико није тражио, они су наметнути, јер су грађани Републике Српске прије три године изабрали свог предсједника, али је важно да грађани 23. новембра изађу на изборе и дају подршку људима у које имају повјерење, а то је Синиша Каран, кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске, поручено је са завршне конвенције у Бањалуци.
Подршку СНСД-у изразио је велики број грађана Републике Српске који се окупили вечерас у дворани Борик.
