Petrović obmanjuje javnost dok prioriteti grada ostaju neriješeni

ATV

20.11.2025

20:51

0
Foto: ATV

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, danas je pokušao da obmane javnost tvrdnjama da bivši direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić, nije saslušan u vezi sa spornim snimkom.

Naime, na svom Fejsbuk profilu Petrović je naveo:

"Vlado Đajić nije priveden ni saslušan, jer valjda je logičnije držati u pritvoru duže od 24 sata gradonačelnika Bijeljine zbog dodijeljenih stipendija zlatnoj djeci, nego direktora Kliničkog centra Banjaluka zbog dilovanja drogom.“

Ipak, kako je potvrđeno iz MUP-a Republike Srpske, Đajić je saslušan juče. Nadležna tužilaštva, uz nadzor Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, nastaviće dalje mjere i radnje.

Dok Petrović pokušava da relativizuje ozbiljne optužbe i skrene pažnju, plate zaposlenima u vrtiću "Čika Jova Zmaj" ostaju neisplaćene, podsticaje poljoprivrednicima iz prošle godine, rupe na putevima i druge obaveze lokalne uprave.

Istovremeno, gradonačelnik kupuje klavir vrijedan pola miliona KM, koji će, po svemu sudeći, stići iz Zagreba.

Kako je sporni snimak dospio u javnost?

Kako je sporni snimak bivšeg direktora Univerzitetskog kliničkog centra Vlade Đajića dospio u javnost, pitanje je koje je upućeno gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću.

On je naveo da je sa ovom tematikom bio upoznat mjesecima unaprijed.

"Ja o ovoj priči znam preko šest ili sedam mjeseci", rekao je Stanivuković.

Ova tvrdnja navela je javnost da se zapita zašto je Stanivuković, ako je imao ranija saznanja, upravo sada odlučio da ih objelodani.

"Kada sam dobio dokaze, ja sam ih predao javnosti", rekao je Stanivuković.

Podsjetimo, gradonačelnik je danas podnio četiri krivične prijave Okružnom javnom tužilaštvu protiv Đajića, između ostalog zbog trgovine i prometa opojnih droga, trgovine uticajem i neprijavljivanja krivičnog djela. Stanivuković tvrdi da se neće smiriti dok se Đajić ne uhapsi i navodi da raspolaže i novim dokazima.

Ljubiša Petrović

Vlado Đajić

Draško Stanivuković

