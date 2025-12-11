Dodik: Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije

- Radi se o racionalnom, zrelom i državničkom pristupu koji razumije kompleksnost našeg regiona i neraskidivu međusobnu povezanost svih nas koji u njemu živimo - naveo je Dodik u objavi na Iksu.

Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Aleksandra Vučića @avucic da cijeli zapadni Balkan istovremeno uđe u Evropsku uniju.

Dodik navodi da je Zapadni Balkan danas najočigledniji primjer neuspjelog spoljnopolitičkog pristupa briselske birokratije.

- Godinama gledamo kako nestrateške odluke i tuđi partikularni interesi prave začarani krug u kojem zemlje nisu blokirane zbog nedostatka volje za EU, nego zbog nerazumnih i često nemogućih zahtjeva koji nemaju veze s realnošću života na ovom prostoru. U srcu Evrope stvara se rizik da ostane nekoliko "vječnih kandidata", i to ne svojom krivicom - izjavio je Dodik.

Naglasio je da zato Vučićev prijedlog predstavlja jedini pristup koji garantuje mir, stabilnost i napredak svih sa svima, umjesto favorizovanja pojedinih strana i produbljivanja podjela.

- U BiH vidimo kako neki pokušavaju da se pod krinkom evropskih integracija progura centralizacija države na uštrb srpskog naroda. To nije ni evropski ni održiv model i zato je važno naglasiti da se stabilnost regiona ne može graditi na šteti bilo kog naroda, već na racionalnom dogovoru i međusobnom uvažavanju - dodao je Dodik.

Istakao je da Vučićev prijedlog ide upravo u tom smjeru.

- I zato ima moju punu podršku kao državnički potez koji otvara prostor za realna rješenja, a ne za birokratske eksperimente u Briselu - rekao je Dodik.