Dodik: Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije

Izvor:
ATV
11.12.2025
16:18
Komentari:0
Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da cijeli Zapadni Balkan istovremeno uđe u Evropsku uniju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
- Radi se o racionalnom, zrelom i državničkom pristupu koji razumije kompleksnost našeg regiona i neraskidivu međusobnu povezanost svih nas koji u njemu živimo - naveo je Dodik u objavi na Iksu.
Dodik navodi da je Zapadni Balkan danas najočigledniji primjer neuspjelog spoljnopolitičkog pristupa briselske birokratije.
- Godinama gledamo kako nestrateške odluke i tuđi partikularni interesi prave začarani krug u kojem zemlje nisu blokirane zbog nedostatka volje za EU, nego zbog nerazumnih i često nemogućih zahtjeva koji nemaju veze s realnošću života na ovom prostoru. U srcu Evrope stvara se rizik da ostane nekoliko "vječnih kandidata", i to ne svojom krivicom - izjavio je Dodik.
Naglasio je da zato Vučićev prijedlog predstavlja jedini pristup koji garantuje mir, stabilnost i napredak svih sa svima, umjesto favorizovanja pojedinih strana i produbljivanja podjela.
- U BiH vidimo kako neki pokušavaju da se pod krinkom evropskih integracija progura centralizacija države na uštrb srpskog naroda. To nije ni evropski ni održiv model i zato je važno naglasiti da se stabilnost regiona ne može graditi na šteti bilo kog naroda, već na racionalnom dogovoru i međusobnom uvažavanju - dodao je Dodik.
Istakao je da Vučićev prijedlog ide upravo u tom smjeru.
- I zato ima moju punu podršku kao državnički potez koji otvara prostor za realna rješenja, a ne za birokratske eksperimente u Briselu - rekao je Dodik.
