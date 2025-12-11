Logo
Large banner

Dodik: Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije

Izvor:

ATV

11.12.2025

16:18

Komentari:

0
Додик: Апсолутно подржавам иницијативу предсједника Србије
Foto: ATV

Apsolutno podržavam inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da cijeli Zapadni Balkan istovremeno uđe u Evropsku uniju, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- Radi se o racionalnom, zrelom i državničkom pristupu koji razumije kompleksnost našeg regiona i neraskidivu međusobnu povezanost svih nas koji u njemu živimo - naveo je Dodik u objavi na Iksu.

Dodik navodi da je Zapadni Balkan danas najočigledniji primjer neuspjelog spoljnopolitičkog pristupa briselske birokratije.

- Godinama gledamo kako nestrateške odluke i tuđi partikularni interesi prave začarani krug u kojem zemlje nisu blokirane zbog nedostatka volje za EU, nego zbog nerazumnih i često nemogućih zahtjeva koji nemaju veze s realnošću života na ovom prostoru. U srcu Evrope stvara se rizik da ostane nekoliko "vječnih kandidata", i to ne svojom krivicom - izjavio je Dodik.

Naglasio je da zato Vučićev prijedlog predstavlja jedini pristup koji garantuje mir, stabilnost i napredak svih sa svima, umjesto favorizovanja pojedinih strana i produbljivanja podjela.

- U BiH vidimo kako neki pokušavaju da se pod krinkom evropskih integracija progura centralizacija države na uštrb srpskog naroda. To nije ni evropski ni održiv model i zato je važno naglasiti da se stabilnost regiona ne može graditi na šteti bilo kog naroda, već na racionalnom dogovoru i međusobnom uvažavanju - dodao je Dodik.

Istakao je da Vučićev prijedlog ide upravo u tom smjeru.

- I zato ima moju punu podršku kao državnički potez koji otvara prostor za realna rješenja, a ne za birokratske eksperimente u Briselu - rekao je Dodik.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

Republika Srpska

Dodik: Bošnjaci opstruišu sve što bi moglo da koristi Srpskoj

1 d

7
Цвијановић: Грађани већ двије деценије бирају СНСД, а не СДС - то је чињеница

Republika Srpska

Cvijanović: Građani već dvije decenije biraju SNSD, a ne SDS - to je činjenica

1 d

1
Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

Republika Srpska

Dodik: SNSD će u Skupštini grada glasati onako kako žele mještani Rosulja

1 d

0
Милорад Додик, предсједник

Republika Srpska

Dodik: Srpska bi trebalo da donese odluku o ograničavanju korišćenja društvenih mreža mlađima od 16 godina

1 d

0

Više iz rubrike

Пленковић стигао у Бањалуку, дочекали га званичници Српске

Republika Srpska

Plenković stigao u Banjaluku, dočekali ga zvaničnici Srpske

1 h

5
Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

Republika Srpska

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

3 h

0
Одржана сједница Владе Српске, ево шта је одлучено

Republika Srpska

Održana sjednica Vlade Srpske, evo šta je odlučeno

4 h

0
Сретко Ћурковић напустио Уједињену Српску

Republika Srpska

Sretko Ćurković napustio Ujedinjenu Srpsku

4 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner