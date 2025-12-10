Logo
Dodik: Bošnjaci opstruišu sve što bi moglo da koristi Srpskoj

Izvor:

SRNA

10.12.2025

16:59

Komentari:

1
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Bošnjaci opstruišu sve što bi moglo da koristi Republici Srpskoj, a najnoviji primjer za to je i onemogućavanje početka rada novog graničnog prelaza Gradiška, koji će svi da koriste.

''Šta na sve ovo treba da kažem? Da BiH ne treba da postoji? To sam rekao već hiljadu puta. Treba da kažem da je nemoguće u BiH napredovati? Evo vidite i sami. Treba da kažem kako lažu, da odu na Savjet bezbjednosti i putem njihovog muslimanskog ambasadora rade šta hoće i ruše međunarodne odnose i spoljnu politiku BiH'', rekao je Dodik novinarima u Prijedoru.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD će u Skupštini grada glasati onako kako žele mještani Rosulja

On je istakao da je sve završeno u vezi sa novim graničnim prelazom Gradiška i da je Republika Srpska u čitav taj sistem uložila najveći dio novca.

''Uzeli smo kredit za izgradnju mosta preko Save, za koji BiH ništa nije dala, a pogotovu nije Federacija BiH'', rekao je Dodik.

On je ukazao da je registrovano četiri miliona putnika i stotine hiljada automobila na graničnom prelazu Gradiška.

''I sada je samo iz hira jednog tipa poslatog iz Sarajeva zaustavljeno nešto što smo čekali'', rekao je Dodik.

Милорад Додик

Banja Luka

Dodik: Regulacioni plan koji nije u interesu građana ne može imati našu podršku

On je podsjetio da su ga često napadali za Pelješki most, te istakao da je tada podržao taj projekat kako bi bila data podrška izgradnji novog mosta na Savi kod Gradiške koja je u tom trenutku bila sporna.

''Sada su muslimani došli do pozicije da je došlo njihovih pet minuta, ali šta da radimo. Većina njih koristi prelaz Gradiška, a puštanjem novog prelaza preko granice za teretni i putnički saobraćaj se ubrazava za 50 odsto, što znači ako ste prije čekali sat vremena, sada ćete čekati pola sata'', ukazao je Diodik.

On je istakao da je bilo potrebno samo da se donese Pravilnik o organizaciji i radu Uprave za indirektno oporezivanje BiH i raspored carinske službe, čime se omogućava početak rada novoizgrađenog prelaza Gradiška.

''Ako toga nema, onda je to "crni prelaz" i zato niko ne može da preuzme odgovornost da tamo radi. Sve je u tome i svi su "za", osim jednog i to baš muslimana iz Sarajeva'', rekao je Dodik.

Milorad Dodik

Granični prelaz

Gradiška

Granični prelaz Gradiška

SNSD

