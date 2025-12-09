Dodik: Pokrenuti pitanje krivične odgovornosti Lagumdžije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smatra da je krajnje vrijeme da se pokrene pitanje krivične odgovornosti ambasadora BiH u UN Zlatka Lagumdžije, te ističe da je njegovo postupanje protiv Republike Srpske dokaz raspada BiH i nemogućnosti da ona uopšte funkcioniše.

Dodik je naveo da je Lagumdžija mimo politike dogovorene u BiH, bez usaglašenog stava Predsjedništva BiH, glasao prošle sedmice u Generalnoj skupštini UN za Rezoluciju o "otetoj" ukrajinskoj djeci.

"Lagumdžijino djelovanje je protivustavno, on ruši spoljnu politiku BiH, predstavlja stalnu smetnju u funkcionisanju Predsjedništva BiH, uvodi praksu nedopustivog ponašanja na najvišem nivou svjetske organizacije", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je istakao da je Republika Srpska protiv Lagumdžijinog glasanja.

"Ruska Federacija se pokušava lažno optužiti i okriviti. Lagumdžijin stav je njegov lični stav i nije stav BiH. Krajnje je vrijeme da se prema njemu pokrene pitanje krivične odgovornosti, za šta već postoje pokrenute procedure", poručio je Dodik.

Generalna skupština UN usvojila je spornu rezoluciju 3. decembra, uz 91 glas za, 12 protiv, 57 uzdržanih i 33 odsutna. Drugim riječima, više od polovine, odnosno 102 od 193 države članice odbacilo je dokument u jednom ili drugom obliku.

Iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova ranije je saopšteno da je rezolucija kojom se od Rusije traži "hitan povratak ukrajinske djece" prepuna laži i licemjerja, te da okreće stvarnost naglavačke.