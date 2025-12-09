Vulić: Bošnjačka trojka crpi posljednje atome snage za dokazivanje pred Šmitom

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da su sve zakone koje EU traži predložili SNSD i HDZ, dok bošnjačka "trojka", naviknuta samo da klima glavom pred (Kristijanom) Šmitom, sada pokušava da se postavi kao "komandni štab BiH politike".

"Jasno je kao dan da `trojka` već mjesecima sanja svoju `srpsku trojku`, neku poslušnu konstrukciju koja bi im otvorila put da Šmitova garda radi bez ijednog pitanja", rekla je Vulićeva komentarišući poruku poslanika stranaka trojke na nivou BiH da između puta u EU i nastavka blokade stoji potpis predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto.

Vulićeva je napomenula da Krišto nisu izabrale njihove političke fantazije, nego poslanici SNSD-a, DEMOS-a i Ujedinjene Srpske, te da "srpska trojka" ničim nije zadužila predsjedavajuću Savjeta ministara.

"SNSD i naši koalicioni partneri su volja građana, zato i imamo vrijednost. Mi nismo, niti ćemo ikada biti Šmitova improvizacija", poručila je Vulićeva.

Ona je ukazala na to da bošnjačka "trojka" crpi posljednje atome snage za dokazivanje pred Šmitom i Marfijevim recidivima, koji i dalje zastupaju globaliste.

"Odluke se donose glasovima izabranih predstavnika, ne dekretima stranih tutora, ma koliko to `trojka` priželjkivala", zaključila je Vulićeva.

Stranke "trojke" su u zajedničkom saopštenju poručile da su spremne potpisati zahtjev za hitnu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH onog momenta kada Krišto potpiše deblokadu evropskog puta BiH.

Oni smatraju da potpisom na imenovanje proevropski orijentisanog ministra bezbjednosti, u potpunosti "nestaju alati koje trenutno imaju SNSD-ovi ministri koji zaustavljaju sve progresivne odluke Savjeta ministara, uključujući i one najvažnije kojima se otvaraju pregovori o pristupanju BiH u EU".