Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

"Jedna od zaobilaznica je obilaznica oko Prijedora druga izgradnja istočne obilaznice je oko grada Banja Luke, trenutnog mosta u Česmi gdje smo planirali da taj put povežemo u Vrbanji prema putu za Čelinac i dalje Kotor Varoš - Teslić, obilaznica oko Čelinca, treća traka na Romaniji na 4 dionice treća traka na dionici mag puta M19 3 od Rogatice prema prevoju Kovanj treća traka u Žegulji iz pravca Stoca prema Ljubinju i obilaznica oko grada Trebinja", rekao je v.d. direktora ''Puteva Srpske'' Miroslav Janković.

Planom izgradnje puteva obuhvaćene su dionice Novi Grad–Kostajnica, Novi Grad–Prijedor, Jezero–Mrkonjić Grad, Banjaluka–Kotor Varoš, Šamac–Obudovac i Konjević Polje–Bratunac. Za ove projekte obezbijeđeno je 81,7 miliona evra kreditnih sredstava, uz 6,5 miliona evra grantova. Ukupna konstrukcija zajma obuhvata dvije komponente, poručuje resorni ministar u Savjetu ministara BiH.

"Jedna komponenta podrazumijeva finansiranje upravo ovih regionalnih pravaca o kojima je govorio kolega gospodin Janković i to je ono sto počinje odmah i to u iznosu 40 miliona evra, a preostalih 40 miliona evra će se koristiti za finansiranje puta Foča-Šćepan polje to je jedan od najznačajnijih putnih infrastrukturnih projekata", istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

Putna infrastruktura ostaje prioritet Republike Srpske. Premijer ističe da je riječ o najširem i najravnomjernijem projektu do sada, uz izuzetno povoljan kreditni aranžman, rok otplate 32 godine, tačnije period sedam godina i kamatna stopa 1,5 odsto.

"Već za pojedine ove dionice imamo pripremljenu tehničku dokumentaciju znači od ovog momenta ide pun gas izrade tehničke dokumentacije, sprovođenja javnih nabavki. Evo s ovog mjesta vam mogu dati garanciju da će to biti urađeno i prije i da će od proljeća Republika Srpska biti jedno veliko gradilište kada je u pitanju putna infrastruktura. Sa ovim investicijama pokazujemo da je najgore vrijeme za Republiku Srpsku prošlo", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Projekat će biti finansiran kroz zaduženje koje Javno preduzeće '' Putevi Srpske '' realizuje sa Svjetskom bankom i Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Sve bi trebalo da bude završeno do 2030. godine, a radovi će početi već na proljeće. Svi putevi će biti prohodni, bez obzira na zimske uslove vožnje.