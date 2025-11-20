Logo
Kina vodeći trgovinski partner Njemačke

20.11.2025

19:26

Foto: Pixabay

Kina je ponovo pretekla SAD i postala najvažniji trgovinski partner Njemačke.

Spoljnotrgovinski promet sa Kinom je od januara do septembra, zahvaljujući velikom uvozu iz Narodne Republike, blago porastao za 0.6 odsto na 185.9 milijardi evra.

Istovremeno je obim trgovine sa SAD opao za 3.9 odsto u odnosu na isti period prošle godine, na 184.7 milijardi evra, saopštio je u srijedu Savezni zavod za statistiku.

Kina je već od 2016. do 2023. bila najvažniji trgovinski partner Njemačke, ali su je prošle godine Sjedinjene Države potisnule.

Od januara do septembra, njemački izvoz u Kinu je opao za više od 12 odsto, na 61.4 milijarde evra, što je veći pad nego izvoz u SAD, koji je smanjen za 7.8 odsto.

Posebno je snažno opao izvoz automobila i u SAD i u Kinu.

Sa izvozom od 112.7 milijardi evra, SAD su ipak ostale najvažnije tržište za njemačku robu još od 2015. godine - uprkos trgovinskim sporovima sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Kina je na toj listi bila tek na šestom mjestu.

Međutim, uvoz iz Kine je u prvih devet mjeseci 2025. snažno porastao za 8.5 odsto, dok je uvoz iz SAD porastao samo za 2.8 odsto.

NR Kina je tako, sa uvozom od 124.5 milijardi evra, daleko ispred Nizozemske, koja je na drugom mjestu, najvažniji dobavljač za Njemačku.

Kina zbog trgovinskog spora sa Trampom preusmjerava robu ka Evropi, pa tako i na njemačko tržište. SAD su sa uvozom od skoro 72 milijarde evra na trećem mjestu.

Posebno su snažno porasli njemački uvoz iz Kine u oblasti električne opreme, od‌jeće i mašina, prenosi "b92".

