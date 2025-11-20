Srpski preduzetnici preuzeli "Imlek" od dosadašnjeg vlasnika

Porodični investicioni holding preduzetnika i investitora Andreja Jovanovića, “AJFH”, kao vodeći investitor, zajedno sa menadžerom Bojanom Radunom i aktuelnim generalnim direktorom "Imleka", potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda "MidEuropa", saopšteno je iz "Imleka".

Kompanija "Imlek", sa sjedištem u Padinskoj Skeli - Beograd, posjeduje i dvije mljekare u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa najsavremenijim proizvodnim pogonima i otkupljuje mlijeko od više od 3.500 farmera, prerađujući gotovo 400 miliona litara sirovog mlijeka godišnje, navodi se u saopštenju.

Očekuje se, kako se dodaje, da će transakcija biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz standardna regulatorna odobrenja i uslove zatvaranja.

"Imlek je izvanredna kompanija sa dugom tradicijom, snažnim brendovima i izuzetnim ljudima. U partnerstvu sa Andrejem Jovanovićem, siguran sam da možemo da otključamo dodatnu vrijednost i dodatno učvrstimo poziciju Imleka kao najpouzdanijeg mliječnog brenda u Srbiji i regionu", izjavio je generalni direktor Imleka Bojan Radun.

Jovanović i Radun saglasni su da "Imlek ima ogroman potencijal za dalji rast kao vodeći regionalni proizvođač mliječnih proizvoda – kroz kontinuirane investicije, operativnu izvrsnost i inovacije", prenosi RT Balkan.