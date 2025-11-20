Logo
Large banner

Srpski preduzetnici preuzeli "Imlek" od dosadašnjeg vlasnika

20.11.2025

12:48

Komentari:

0
Српски предузетници преузели "Имлек" од досадашњег власника
Foto: Youtube/Imlek/screenshot

Porodični investicioni holding preduzetnika i investitora Andreja Jovanovića, “AJFH”, kao vodeći investitor, zajedno sa menadžerom Bojanom Radunom i aktuelnim generalnim direktorom "Imleka", potpisali su sporazum o zajedničkoj kupovini Imleka od dosadašnjeg vlasnika - fonda "MidEuropa", saopšteno je iz "Imleka".

Kompanija "Imlek", sa sjedištem u Padinskoj Skeli - Beograd, posjeduje i dvije mljekare u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, sa najsavremenijim proizvodnim pogonima i otkupljuje mlijeko od više od 3.500 farmera, prerađujući gotovo 400 miliona litara sirovog mlijeka godišnje, navodi se u saopštenju.

Србац

Gradovi i opštine

Dodik: Preduzetnički duh i odgovoran odnos učinili Srbac dobrim mjestom za život

Očekuje se, kako se dodaje, da će transakcija biti završena u prvom kvartalu 2026. godine, uz standardna regulatorna odobrenja i uslove zatvaranja.

"Imlek je izvanredna kompanija sa dugom tradicijom, snažnim brendovima i izuzetnim ljudima. U partnerstvu sa Andrejem Jovanovićem, siguran sam da možemo da otključamo dodatnu vrijednost i dodatno učvrstimo poziciju Imleka kao najpouzdanijeg mliječnog brenda u Srbiji i regionu", izjavio je generalni direktor Imleka Bojan Radun.

savo minic

Republika Srpska

Savo Minić izdao nalog javnim preduzećima

Jovanović i Radun saglasni su da "Imlek ima ogroman potencijal za dalji rast kao vodeći regionalni proizvođač mliječnih proizvoda – kroz kontinuirane investicije, operativnu izvrsnost i inovacije", prenosi RT Balkan.

Podijeli:

Tag:

Imlek

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Savo Minic Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Savo Minić izdao nalog javnim preduzećima

3 d

1
Ђокић: Предузећа имају рок 15 дана

Republika Srpska

Đokić: Preduzeća imaju rok 15 dana

1 sedm

1
Предузеће ''Путеви'' демантују Станивуковића

Banja Luka

Preduzeće ''Putevi'' demantuju Stanivukovića

2 sedm

0
Предузетници у Српској опстају упркос кризама

Ekonomija

Preduzetnici u Srpskoj opstaju uprkos krizama

2 sedm

0

Više iz rubrike

Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору

Ekonomija

Kriptovalute pogođene padom u tehnološkom sektoru

23 h

0
Nafta postrojenje

Ekonomija

Rusija planira proizvodnju 510 miliona tona nafte

1 d

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Ekonomija

Ministarka energetike: Rusi pristali da prodaju svoj udio u NIS-u

1 d

0
Изглед нове фабрике

Ekonomija

Slovački gigant u Banjaluci gradi 'fabriku budućnosti'

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner