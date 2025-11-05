Logo

Preduzeće ''Putevi'' demantuju Stanivukovića

Izvor:

SRNA

05.11.2025

22:14

Предузеће ''Путеви'' демантују Станивуковића

Iz Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" demantovali su današnju izjavu gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića u vezi sa izgradnjom pristupnih puteva za most u naselju Česma i naglašavaju da je u Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa, koji je potpisan sa Gradom, jasno navedeno šta su čija zaduženja.

"U skladu sa Zakonom o javnim putevima Republike Srpske riječ je o lokalnoj saobraćajnici koja je u nadležnosti Grada Banjaluka, a ne u 'Puteva Republike Srpske', koji su nadležni za regionalne i magistralne puteve Srpske", ističe se u saopštenju.

Upravo iz pomenutih razloga, dodaje se, "Putevi Republike Srpske" raspisali su nabavku za most i izgradili ga, a danas je počelo i postavljanje ograde na mostu i uskoro će svi radovi biti završeni.

"Da su 'Putevi Republike Srpske' imali obavezu da urade pristupne puteve to bi bilo i urađeno, a ne bi Grad Banjaluka raspisao javnu nabavku za izgradnju pristupnih puteva što je i vidljivo iz dokumentacije u prilogu ovog demantija /Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa koji su zaključili 'Putevi Srpske' i Grad Banjaluka i Obavještenje o dod‌jeli ugovora/", naglašava se u saopštenju.

Putevi Republike Srpske

Draško Stanivuković

