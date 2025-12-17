Logo
Navijači natjerali igrače Željezničara da se skinu

Izvor:

ATV

17.12.2025

19:05

Жељезничар - Слога
Foto: FK Željezničar

Najvatreniji navijači Željezničara popularni Manijaci napravili su radikalan potez na kraju utakmice protiv Sloge na Grbavici (0:0) kada su od igrača zatražili da skinu dresove.

Bio je to osmi uzastopni susret u kojem Plavi nisu ostvarili trijumf, čime su produbili krizu, te je sasvim razumljivo da s gorkim okusom odlaze na zimsku pauzu.

Zbog toga su Manijaci na kraju susreta pozvali kapitena Vedada Muftića, te su zatražili da saigračima prenese zahtjev da skinu dresove, kao poruku da ne zaslužuju nositi dres Želje.

Fudbaleri Željezničara su to i uradili, te su ostavili dresove na reklamama ispred tribine s navijačima.

Podsjećamo, Željezničar je trenutno peti na tabeli sa 25 bodova, te već zaostaje u borbi za Evropu u odnosu na Sarajevo i Velež.

FK Željezničar

Navijači

