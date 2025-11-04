Logo

Objavljene rang liste za stipendije Grada Banjaluka

04.11.2025

23:16

Објављене ранг листе за стипендије Града Бањалука
Foto: ATV

Grad Banjaluka će ove školske godine stipendirati ukupno 1.442 učenika srednjih škola.

Odjeljenje za društvene djelatnosti objavilo je rang listu učenika, kojima je odobrena stipendija Grada Banjaluka, po osnovu uspjeha u školi.

Кнежевић

BiH

Knežević za ATV: Pitanje hijerarhije pravnih propisa u BiH - ključna stvar

Rang listu možete pogledati OVDJE, te na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave.

Naime, na konkurs za stipendije učenicima srednjih škola prijavilo se 1.514 učenika sa područja našeg grada, koji su konkurisali za stipendije po uspjehu, socijalnom statusu i za deficitarna zanimanja.

Pozitivno je riješeno 1.442 zahtjeva, i to: stipendije prema socijalnom statusu (532 zahtjeva), stipendije za deficitarna zanimanja (28 zahtjeva) i stipendije za uspjeh u školi (882 zahtjeva), dok 72 zahtjeva ne ispunjavaju uslove Konkursa.

nenad stefanovic

Košarka

Trener Igokee za ATV: Nedostajalo nam je fokusa, važno je sačuvati domaći teren

Grad će za uspjeh u školi i prema socijalnom statusu isplaćivati stipendije u iznosu od 100 KM, dok stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 170 KM.

