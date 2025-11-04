Objavljene rang liste za stipendije Grada Banjaluka

Izvor:
ATV
04.11.2025
23:16
Grad Banjaluka će ove školske godine stipendirati ukupno 1.442 učenika srednjih škola.
Odjeljenje za društvene djelatnosti objavilo je rang listu učenika, kojima je odobrena stipendija Grada Banjaluka, po osnovu uspjeha u školi.
Rang listu možete pogledati OVDJE, te na oglasnoj ploči u prizemlju zgrade Gradske uprave.
Naime, na konkurs za stipendije učenicima srednjih škola prijavilo se 1.514 učenika sa područja našeg grada, koji su konkurisali za stipendije po uspjehu, socijalnom statusu i za deficitarna zanimanja.
Pozitivno je riješeno 1.442 zahtjeva, i to: stipendije prema socijalnom statusu (532 zahtjeva), stipendije za deficitarna zanimanja (28 zahtjeva) i stipendije za uspjeh u školi (882 zahtjeva), dok 72 zahtjeva ne ispunjavaju uslove Konkursa.
Grad će za uspjeh u školi i prema socijalnom statusu isplaćivati stipendije u iznosu od 100 KM, dok stipendija za deficitarna zanimanja iznosi 170 KM.
