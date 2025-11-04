Logo

OJT formiralo predmet: Kako funkcioniše usvajanje regulacionih planova u Banjaluci?

Izvor:

ATV

04.11.2025

19:30

Komentari:

0

Plati da ti plan prođe – tako otprilike, danas funkcioniše usvajanje regulacionih planova u Banjaluci. Zbog takve izjave Ljube Ninkovića, Okružno javno tužilaštvo Banjaluka formiralo je predmet po službenoj dužnosti.

"I sad je to već postalo toliko opasno po njih da dolaze do mene i kažu ,,Molim te, previše sam novca dao, ili dala u Gradsku upravu da mi taj regulacioni plan ne bi slučajno došao na Skupštinu grada. Dakle, počeli su da nam govore da Skupština grada neće da donosi regulacione planove, pa to traje mjesecima, pa onda dođemo u situaciju da zaboravimo da smo im dali pare, pa moramo ponovo da im damo pare, da bi nam to došlo na Skupštinu", rekao je Ljubo Ninković, predsjednik Skupštine Grada Banjaluka.

Iz Gradske uprave kažu da je u proteklih pet godina polovina planova "skinuta" sa dnevnog reda po odluci skupštinske većine, koju čini SNSD.

"Znalo se dešavati na primjer da neki plan tri sjednice za redom ne prođe Kolegijum Skupštine ili skupštinsku komisiju i onda na četvrtoj oni taj plan puste na Skupštinu. Šta se to u međuvremenu desilo da su oni taj plan nakon što mu tri puta nisu dali i onda su ga pustili na Skupštinu i na kraju usvojili. Morate znati da nijedan plan ne može biti ni usvojen bez SNSD- a. Tako da pretpostavljam da je predsjendik Skupštine mislio na te planove kada je pričao da planovi ne mogu doći na Skupštinu ako se nekome ne plati", rekao je Vuk Višekruna, v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje.

Протест РиТЕ

Gradovi i opštine

Održan protest radnika RiTE Ugljevik

Ninković kaže da nije dobio službeni poziv Okružnog javnog tužilaštva. Vijest da je pozvan na saslušanje 13.novembra, kaže pročitao je u medijima. Ne želi da govori, dok ne dobije poziv. Iste stavove o sumnjama na kriminal u vezi sa regulacionim planovima dijeli i njegov stranački kolega, Vlado Đajić.

"Tu su se odbornici našli u nezgodnom položaju. Ako ne usvoje te regulacione planove, Draško i ostali medijski ih pritišću da zaustavljaju razvoj grada. Ako usvoje učestvuju u kriminalu. I tu je došlo do jedne pat pozicije", rekao je Vlado Đajić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a.

"Tužilaštvo očekuje od predsjednika Skupštine Grada Banja Luka da dostavi konkretne i relevantne informacije, kako bi Tužilaštvo moglo utvrditi da li u postupanju nadležnih organa, a vezano za regulacione planove, postoje elementi nekog krivičnog djela. Nakon saslušanja, Tužilaštvo će odlučivati o daljem postupanju u navedenom predmetu", navode iz OJT Banjaluka.

