OJT Banjaluka formiralo predmet nakon izjave Ljube Ninkovića

Izvor:

ATV

04.11.2025

09:52

ОЈТ Бањалука формирало предмет након изјаве Љубе Нинковића

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka formiralo je predmet povodom izjave predsjednika Skupštine grada Banja Luka Ljube Ninkovića "da od investitora dolaze informacije kako izdvajaju mnogo novca Gradskoj upravi kako bi neki regulacioni plan došao na red na sjednicu Skupštine grada".

"Povodom informacije i izjave u medijima od dana 02.11.2025.godine, predsjednika Skupštine grada Banja Luka Ljube Ninkovića, u kojoj navodi „da od investitora dolaze informacije kako izdvajaju mnogo novca Gradskoj upravi kako bi neki regulacioni plan došao na red na sjednicu Skupštine grada“ obavještavamo Vas, da je Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, formiralo predmet po službenoj dužnosti i uputilo poziv predsjedniku Skupštine grada Banja Luka, radi davanja izjave u svojstvu svjedoka u pogledu iznesenih tvrdnji", navode iz OJT Banjaluka.

Kako navode, Tužilaštvo očekuje od predsjednika Skupštine grada Banja Luka da dostavi konkretne i relevantne informacije, kako bi tužilaštvo moglo utvrditi da li u postupanju nadležnih organa a vezano za regulacione planove, postoje elementi nekog krivičnog djela.

"Poziv za saslušanje u prostorijama Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, predviđeno je za dan 13.11.2025.godine.

Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti o daljem postupanju u navedenom predmetu", navode iz OJT Banjaluka.

