Banjaluka: Počela besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa

U ambulantama porodične medicine Dom zdravlja u Banjaluci počela je besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Iz Doma zdravlja su naveli da im je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske isporučeno 2.980 doza i da ne raspolažu komercijalnim vakcinama.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na dijalizi, ljudi sa težim kardiovaskularnim bolestima, kao i oboljeli od dijabetesa na insulinskoj terapiji, od hronične opstruktivne bolesti pluća, malignih bolesti, te od određenih neuroloških bolesti.

"Svi zainteresovani građani koji nisu u navedenim grupama, za vakcinaciju protiv sezonskog gripa se mogu javiti u Institut za javno zdravstvo", naveli su iz banjalučkog Doma zdravlja.

Distribucija vakcina protiv gripa po regionalnim centrima počela je u petak, 31. oktobra, a ukupno je nabavljeno 18.000 doza besplatnih vakcina namijenjenih za devet kategorija stanovnika koji na to imaju pravo i koje će im biti davane u domovima zdravlja Srpske.

Načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Nina Rodić Vukmir rekla je Srni da vakcinacija predstavlja najefikasniji, najbolji i najjeftiniji način da se građani zaštite od neke zarazne bolesti, pa tako i od gripa.