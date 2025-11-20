Logo
Large banner

Ovom političaru je Lepa Brena posvetila pjesmu ''Miki moj''

Izvor:

Blic

20.11.2025

21:32

Komentari:

0
Овом политичару је Лепа Брена посветила пјесму ''Мики мој''
Foto: Instagram

Jedna od najvećih ljubavi na našim prostorima, kada je riječ o svijetu poznatih svakako je ona u kojoj decenijama uživaju jedna od najvećih muzičkih zvijezda Lepa Brena i bivši teniser Slobodan Boba Živojinović.

Par je gotovo nerazdvojan od prvog susreta, a svoju ljubav su 1991. godine krunisali brakom. Od tada su dobili dva sina, a Brena često s mnogo ljubavi priča i o Filipu, Bobinom sinu iz braka sa Zoricom Nakić.

svestenik

Region

Sveštenik iz Hrvatske osuđen zbog pedofilije

Malo je poznato, međutim, da je Lepa Brena i prije Bobe imala jednu veliku ljubav. Štaviše, u pitanju je muškarac kome je posvećen njen veliki hit “Miki moj”.

Prije nego što je upoznala Bobu Živojinovića, Lepa Brena je bila u ljubavi s Mirkom Krlićem, koji je neko vrijeme bio narodni poslanik i predsjednik skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje.

On je sam nedugo nakon raskida ispričao da se njihova veza odvijala u prvoj polovini osamdesetih, kada je Brena već bila velika jugoslovenska zvijezda.

Hitna pomoć

Hronika

U automobilu pronađeno tijelo muškarca

“Često mi je govorila: “Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu””

– Tačno je da je Lepa Brena duže vrijeme bila moja djevojka i da smo se voljeli. Ali, sada je to već prošlost i mi smo sada samo dobri prijatelji. O onome što priča zrenjaninska čaršija, da je trebala da se uda za mene i da je, tako reći, sve već bilo gotovo – mogu reći da je sve to mašta i nečije lijepe želje… Ja mogu da izjavim da je, poslije našeg zabavljanja, Brena za mene bila i ostala veliki prijatelj – ispričao je 1985. godine svoju emotivnu priču o Breni za “Jugopapir” i “Sabor”.

– I pravo da vam kažem, nimalo se nisam iznenadio kada je nedavno objavljeno da se udaje. Jer, ja za tu njenu želju već odavno znam. Dok smo bili zajedno, često mi je govorila: ‘Mirko, najveća mi je želja da zasnujem svoju porodicu. Stalno me progoni misao da će slava jednoga dana proći, a ja ostati sama...Od tog straha nikako nije mogla da se oslobodi, pogotovo što je stalno bila odvojena od roditelja, koji žive u Brčkom - izjavio je on tada.

Podijeli:

Tag:

Lepa Brena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Цвијановић: Уједињеној Српској честитам деценију постојања и успјешног рада

Republika Srpska

Cvijanović: Ujedinjenoj Srpskoj čestitam deceniju postojanja i uspješnog rada

2 h

0
Бранко Блануша

Republika Srpska

Završni skup SDS-a u Banjaluci; Blanuša: Srpska može i mora bolje

2 h

1
Како ће ретроградни Меркур утицати на ваш подзнак?

Zanimljivosti

Kako će retrogradni Merkur uticati na vaš podznak?

2 h

0
Петровић обмањује јавност док приоритети града остају неријешени

Republika Srpska

Petrović obmanjuje javnost dok prioriteti grada ostaju neriješeni

2 h

0

Više iz rubrike

Saša Matić

Scena

Saša Matić otkrio zašto je odbio da bude član žirija ''Zvezda Granda''

6 h

0
Јелена Розга обновила везу са 11 година млађим, сином познатог музичког продуцента

Scena

Jelena Rozga obnovila vezu sa 11 godina mlađim, sinom poznatog muzičkog producenta

11 h

0
Ово је истина која се крије иза најтужнијих пјесама пјевачке легенде, једна је посебно потресна

Scena

Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

12 h

0
За њу кажу да је најљепша жена на Балкану, а сама је

Scena

Za nju kažu da je najljepša žena na Balkanu, a sama je

15 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

14

Probio policijsku blokadu: Filmska potjera za državljaninom BiH

23

10

Hoće li kriptovalute zamijeniti novac u budućnosti?

23

01

Italiju pogodilo snježno nevrijeme

22

51

Otac oteo dijete: Lovili ga policijski helikopter i specijalne snage

22

48

U poplavama i klizištima stradalo više od 40 osoba

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner