Rusija ima svoje vlastite zadatke, a glavni je ostvarivanje ciljeva specijalne vojne operacije, istakao je ruski predsjednik Vladimir Putin.

"Imamo svoje zadatke, svoje ciljeve. Glavni zadatak je bezuslovno postizanje ciljeva specijalne vojne operacije", rekao je Putin tokom posjete jednom od komandnih mjesta ruske grupe snaga "Zapad".

Putin je istakao da su snage grupe "Zapad" ispunile sve zadatke definisane na sastanku 25. oktobra.

"Sve što ste rekli, sve što ste izvjestili na sastanku 25. oktobra koji sam već pomenuo, sve što se odnosi na ovu oblast - sve je to ispunjeno. Svi zadaci koji su vam dodijeljeni su ispunjeni. Hvala vam na ovom radu", rekao je Putin.

Putin je istakao da ne treba određivati konkretni datum za preuzimanje kontrole nad gradom Konstantinovka.

"Nećemo određivati konkretne datume, to nije važno. Važno je da radimo stabilno i da ostvarimo sve prioritete", rekao je Putin.

Komandant grupe, general-pukovnik Sergej Kuzovljev rekao je Putinu da je grupa "Zapad" odbila sve kontranapade koje je pokrenula ukrajinska vojska i spriječila ukrajinske trupe da poprave uništene prelaze preko rijeke Oskol i da se probiju iz okruženja.

Tokom istog sastanka, načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov rekao je da ruske snage nastavljaju da izvršavaju svoje zadatke i napreduju u praktično svim pravcima, nadograđujući uspjehe kampanje iz proljeća i ljeta.