Frizure koje odgovaraju svakom obliku lica

Postoje načini šišanja koji stoje svakom obliku lica i prkose svim novonastalim trendovima. Tajna je u održavanju svježine kose i usvajanju rutine njene njege koja pravi razliku između dosadne frizure i one pune života i pokreta.
Omiljena zbog svog čistog, bezvremenskog izgleda, tupi bob frizura pada do linije vilice ili malo ispod. Ovaj stil eliminiše slojeve kako bi se stvorila precizna, uglađena ivica koja laska licu i ističe liniju vrata. Posebno se preporučuje za tanku kosu, daje iluziju veće gustine i volumena.
Dugačka, ravna kosa sa savršeno poravnanim vrhovima je prava izjava. Iako može izgledati jednostavno, zahtijeva dosljednu njegu, redovno šišanje, dubinsku hidrataciju i puno sjaja kako bi se izbjeglo da izgleda spljošteno. Uz pravilno održavanje, to je jedna od najupečatljivijih i najluksuznijih frizura.
Leptir frizura kombinuje dužinu sa volumenom kroz duge, lepršave slojeve koji se prirodno kreću, a istovremeno zadržavaju izduženu siluetu.
