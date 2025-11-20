Logo
Frizure koje odgovaraju svakom obliku lica

20.11.2025

21:44

Фризуре које одговарају сваком облику лица
Foto: Pixabay

Postoje načini šišanja koji stoje svakom obliku lica i prkose svim novonastalim trendovima. Tajna je u održavanju svježine kose i usvajanju rutine njene njege koja pravi razliku između dosadne frizure i one pune života i pokreta.

Tupi bob

Omiljena zbog svog čistog, bezvremenskog izgleda, tupi bob frizura pada do linije vilice ili malo ispod. Ovaj stil eliminiše slojeve kako bi se stvorila precizna, uglađena ivica koja laska licu i ističe liniju vrata. Posebno se preporučuje za tanku kosu, daje iluziju veće gustine i volumena.

Телефон

Svijet

Muškarac (27) rizikovao vlastiti život zbog telefona

Dugačka ravna kosa

Dugačka, ravna kosa sa savršeno poravnanim vrhovima je prava izjava. Iako može izgledati jednostavno, zahtijeva dosljednu njegu, redovno šišanje, dubinsku hidrataciju i puno sjaja kako bi se izbjeglo da izgleda spljošteno. Uz pravilno održavanje, to je jedna od najupečatljivijih i najluksuznijih frizura.

Leptir frizura

Leptir frizura kombinuje dužinu sa volumenom kroz duge, lepršave slojeve koji se prirodno kreću, a istovremeno zadržavaju izduženu siluetu.

