Matijašević: Policija Srpske je nacionalna snaga

U stvaranju i odbrani Republike Srpske MUP je sa našim narodom i Vojskom Republike Srpske ustanovio temelje opstanka Srba na vjekovnim ognjištima, navedeno je u čestitki Pokreta odbrane Srpske, koja je svim pripadnicima MUP-a Srpske, veteranima i njihovim porodicama čestitala Krsnu slavu svetog Arhanđela Mihaila.

- Svim bivšim i sadašnjem direktoru policije Srpske čestitamo na dobijanju visokog priznanja svečane oficirske generalske sablje. Ovaj simbol priznanja, časti i tradicije trajno utvrđuje vaše pregalaštvo i nemjerljiv doprinos u stvaranju i razvoju policije Srpske - navedeno je u čestitki.

Najbolji među nama su ugradili svoje živote u temelje Srpske.

- Republika Srpska je jedinstveno nacionalno dostignuće a policija Srpske je snaga koja garantuje opstanak Srpske i stabilnost u BIH i šire. Narod i svi građani vam vjeruju i sigurni su da sa izuzetnim profesionalnim sposobnostima i moralnim vrlinama predstavljate stub stabilnosti, mira i osnovu za suživot i prosperitet svih - navode iz Pokreta.

Ističu da su ponosni smo je MUP Srpske najsnažnija i najorganizovanija bezbjednosna agencija u BiH i respektabilni partner i faktor u međunarodnim odnosima.

- Sigurni smo da ćete i na naredne izazove a koji su složeni, kako u BIH, tako i šire odgovoriti profesionalno, u ime naroda i države, svih građana, kojima je mir, bezbjednost i prosperitet na prvom mjestu. Pozivamo vas da nastavite sa brigom za ustavni poredak, institucije Srpske i perspektivu i razvoj Srpske. Sigurni smo da ćete nastaviti podržavati slobodarska i patriotska stremljenja našeg naroda i naših institucija, od naroda izabrane predstavnike, sa dubokom nacionalnom sviješću da smo samostalno demokratsko društvo, autonomno unutar BIH i imuno na kolonijalne nasrtaje - dodaje se u čestitki.

Sigurni smo, navode iz Pokreta odbrane Srpske, da ćete zajedno sa našim narodom jačati ukupno jedinstvo, osnaživati patriotski i slobodarski duh koji je iskonska vrlina srpskog naroda, poštujući i uvažavajući vrijednosti svih drugih i drugačijih.