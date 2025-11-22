Novi flaster pomaže srcu da se oporavi nakon udara

Flaster koristi mikroigle za isporuku terapije direktno u oštećeno srčano tkivo, podstičući popravku i poboljšavajući funkciju srca nakon srčanog udara, objašnjava dr Ke Huang, vanredni profesor na Odjeljenju za farmaceutske nauke sa Univerziteta Teksas.

Svaka sićušna igla u ovom biorazgradivom flasteru sadrži mikroskopske čestice napunjene interleukinom-4 (IL-4), molekulom za koji se zna da pomaže u regulisanju imunog sistema. Kada se primene na površinu srca, igle se rastvaraju i oslobađaju IL-4 direktno u povrijeđeno područje, stvarajući okruženje pogodno za zarastanje.

Huang i tim su objavili svoje nalaze u časopisu "Cell Biomaterials", uz podršku Nacionalnog instituta za zdravlje i Američkog udruženja za srce.

Ovaj flaster djeluje kao most, kaže dr Huang. Mikroigle prodiru u spoljašnji sloj srca i omogućavaju leku da dospe do oštećenog mišića ispod, koji je obično veoma teško dostupan.

Nakon srčanog udara, srčani mišić gubi kiseonik i hranljive materije, što uzrokuje odumiranje ćelija. Tijelo reaguje stvaranjem ožiljnog tkiva, koje pomaže u stabilizaciji srca, ali ne može da se kontrahuje kao zdrav mišić. Vremenom, preostali srčani mišić mora više da radi da bi nadoknadio to, što često dovodi do srčane insuficijencije.

Huangov flaster ima za cilj da prekine taj ciklus. Isporukom IL-4 direktno na mjesto povrede, flaster podstiče imune ćelije zvane makrofagi da pređu iz proinflamatornog stanja u stanje zarastanja. Ova promjena pomaže u smanjenju stvaranja ožiljaka i unapređuje konačnu prognozu.

"Makrofagi su ključni. Oni mogu ili da pogoršaju upalu ili pomognu srcu da zaraste. IL-4 pomaže da se pretvore u pomoćne mikroorganizme", navodi dr Huang.

Prethodni pokušaji korišćenja IL-4 za "popravku" srca uključivali su njegovo ubrizgavanje u krvotok, ali taj pristup je izazivao neželjene nuspojave u drugim organima. Huangov flaster rješava taj problem tako što tretman djeluje lokalno.

"Sistemska isporuka utiče na celo telo, želeli smo da ciljamo samo srce", naglašava.

Jedno od najiznenađujućih otkrića bila je promena u stanju ćelija srčanog mišića nakon tretmana. Dr Huang navodi da su ćelije postale komunikativnije i osjetljivije na signale iz okolnih tkiva, posebno endotelnih ćelija, koje oblažu krvne sudove. Ova poboljšana komunikacija može da bude ključna za dugoročno zarastanje.

"Kardiomiociti nisu samo preživljavali, već su reagovali sa drugim ćelijama na načine koji pozitivno utiču na oporavak", sugeriše doktor.

Flaster je takođe utišao inflamatorne signale iz endotelnih ćelija, koji inače mogu da pogoršaju oštećenja nakon srčanog udara. Huangov tim je primetio povećanu signalizaciju kroz put pod nazivom NPR1, koji pomaže u održavanju zdravlja krvnih sudova i radu srca.

Iako trenutna verzija flastera zahtijeva operaciju na otvorenom grudnom košu, Huang se nada da će u budućnosti razviti minimalno invazivnu metodu uvođenja. On zamišlja verziju koja bi se mogla ubaciti kroz malu cijev, što bi je učinilo praktičnijom za kliničku upotrebu.

"Ovo je samo početak. Dokazali smo koncept. Sada želimo da optimizujemo dizajn i isporuku", poručuje dr Ke Huang, piše Njuz medikal.