Upaljen narandžasti meteoalarm: Francuska na udaru talasa hladnog vremena

Izvor:

Tanjug

22.11.2025

09:04

Komentari:

0
Foto: Pexel/Nadine Wuchenauer

U Francusku je stigao talas hladnog vazduha koji je poosebno pogodio region Il de Frans u centralnoj Francuskoj u kojem je u svih osam departmana proglašen narandžasti stepen uzbune zbog očekivanog snijega i leda, dok je u ostatku zemlje aktiviran žuti meteo-alarm, prenijeli su danas francuski mediji.

Narandžasta meteoalarm koji se odnosi na cijeli region Il de Frans – Pariz, Senu i Marnu, Ivelin, Eson, O de Sen, Senu Sen Deni, Val de Marn i Val d Oaz, stupa na snagu u 20 časova, prenosi portal BFMTV.

Na zapadu regiona Il de Frans se očekuju padavine i debljina snežnog pokrivača od pet do sedam centimetara, a na istoku pokrivač od dva do pet centimetara.

U Parizu i najbližim predgrađima očekuje se jedan do dva centimetara snijega, saopšteno je na sajtu Meteo Frans.

Francuska

