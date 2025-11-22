Upaljen narandžasti meteoalarm: Francuska na udaru talasa hladnog vremena

Izvor:
Tanjug
22.11.2025
09:04
Komentari:0
U Francusku je stigao talas hladnog vazduha koji je poosebno pogodio region Il de Frans u centralnoj Francuskoj u kojem je u svih osam departmana proglašen narandžasti stepen uzbune zbog očekivanog snijega i leda, dok je u ostatku zemlje aktiviran žuti meteo-alarm, prenijeli su danas francuski mediji.
Narandžasta meteoalarm koji se odnosi na cijeli region Il de Frans – Pariz, Senu i Marnu, Ivelin, Eson, O de Sen, Senu Sen Deni, Val de Marn i Val d Oaz, stupa na snagu u 20 časova, prenosi portal BFMTV.
Na zapadu regiona Il de Frans se očekuju padavine i debljina snežnog pokrivača od pet do sedam centimetara, a na istoku pokrivač od dva do pet centimetara.
U Parizu i najbližim predgrađima očekuje se jedan do dva centimetara snijega, saopšteno je na sajtu Meteo Frans.
