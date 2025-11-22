Hrabri Dušan Pavičar iz Trna putuje u Tursku na liječenje

Veliki heroj Dušan Pavičar iz Trna u ned‌jelju putuje na liječenje u Tursku, uz potpunu finansijsku podršku Fonda solidarnosti "Duša d‌jece", koji je preuzeo troškove terapije, smještaja i prevoza, potvrdila je njegova majka Vesna Pavičar.

Iako ima samo devet i po godina, Dušan Pavičar je već osjetio sav teret života, jer od rođenja vodi tešku životnu borbu.

"U ned‌jelju imamo let iz Sarajeva. Jako smo zahvalni Fondu solidarnosti koji nam je izašao u susret, platio sve troškove liječenja, smještaja i avionske karte", kazala je Vesna i dodala da je porodica dobila i značajnu finansijsku pomoć putem humanitarnog broja koji je bio aktivan u prethodnom periodu.

Kako kaže, Dušan je trenutno stabilan i dobar.

"Ako Bog da, kada odemo na liječenje, biće pomaka", kaže hrabra majka.

Ističe da će ljekari u Turskoj uraditi opsežnu dijagnostiku, a on će tamo boraviti do 8. decembra.

Iz Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda d‌jece u inostranstvu “Duša d‌jece” potvrdili su da finansiraju Dušanovo liječenje.

"Dušan je dobio preporuku i konzilijarno mišljenje da se liječenje nastavi u Turskoj. Osim terapije, Fond pokriva i troškove prevoza i smještaja", naveli su iz Fonda.

Dušan je na svijet došao sa teškim zdravstvenim stanjem – crvenilo kože pokriva 90 odsto tijela, a hemangiom je zahvatio i unutrašnje organe, dušnik, desno oko, rožnjaču i moždanu opnu.

Dušan danas ima svega 11 kilograma, ne priča, ne može samostalno sjediti, nosi pelene i jede isključivo miksanu hranu. Zbog komplikacija je planirana i ugradnja PEGA.

Njegova životna priča nosi još mnogo bola, otac mu je preminuo, a majka, i sama narušenog zdravlja, ostala je sama da se brine o njemu i još dvoje maloljetne d‌jece. Iza sebe ima četiri operacije stomaka, dva puta je nosila stomu, ali i pored svega, hrabro se bori da bude oslonac svojoj d‌jeci.

Kao nada pojavila se mogućnost liječenja matičnim ćelijama u Turskoj, pišu Nezavisne novine.